Der Verein Kinderhilfe Ugwaku braucht Unterstützung für die Kinder, die in seiner nigerianischen Schule betreut werden. Von einer „Hungersnot“ wird berichtet. Mit der Aktion „Fast Geschenkt“ hofft man auf Einnahmen.

Der gemeinnützige Verein Kinderhilfe Ugwaku versucht an Gelder zu kommen, um die Hungersnot in seiner Nigerianischen Schule zu bekämpfen.

Hans Wycisk aus Hochdorf verdeutlicht die Situation: „Weil die Inflationsrate bei 70 Prozent liegt, bekommen die Schülerinnen und Schüler nur noch eine Mahlzeit am Tag.“ Schlimm sei das, schrieb der engagierte Hochdorfer Bürger an die Redaktion.

Um helfen zu können startet Wycisk mit seinen Mitstreitern des Schulprojektes Kinderhilfe Ugwaku die Aktion „Fast Geschenkt“. In den Räumen der Altheimer Straße 14 in Hochdorf, wo sich das Glaubenstreff der katholischen Kirche befindet, werden am Freitag, 20. Dezember, von 15 bis 19 Uhr „viele schöne Dinge zum Verkauf angeboten.“

„Und alles total günstig“

Vom Kinder-Spielzeug, Weihnachts-Deko, Teppichen, nostalgischen Schallplatten, wertvollen Sammeltellern, Saft- und Bierkrüge, Kupfertröge, alte Kameras, Schmuck, Porzellan, Sammler-Überraschungs-Eier bis zu echten Zinn-Sachen und Antiquitäten reicht die Palette der angebotenen Waren. „Und alles total günstig“, wirbt Wycisk.

Zudem werden kostenlos Bücher abgegeben. Der Erlös kommt dem Schulprojekt in Nigeria zugute. Hans Wycisks Hoffnung: „Vielleicht kommen beim Raritäten-Verkauf einige Kreuzerle zusammen, die wir dann umgehend nach Nigeria schicken. Das wäre ein tolles Weihnachtsgeschenk.“