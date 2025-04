Aktion in Hechingen: Helfer und Sponsoren für Warentauschtag gesucht

Der Warentauschtag findet am Samstag, 12. April, in der Hechinger Stadthalle von 9 Uhr bis 13 Uhr statt. Was die Besucher dazu wissen sollten, haben wir an dieser Stelle zusammengefasst.

Damit der Warentauschtag gelingen kann, ist das Team auf weitere Helferinnen und Helfer angewiesen. Interessierte melden sich bei Almut Petersen unter: almut@petersen-hch.de. Da die Hallenmiete von den beteiligten Vereinen getragen werden muss, ist der Warentauschtag auch auf Spenden und Sponsoren angewiesen. Das Team bittet deshalb um Spenden in den aufgestellten Sammelbüchsen vor Ort.

Ablauf des Warentauschtags

Ansonsten wird der Warentauschtag in bewährtem Ablauf gestaltet: Von 9 Uhr bis 13 Uhr dürfen brauchbare und funktionstüchtige Dinge, die im eigenen Heim nicht mehr gebraucht werden, abgegeben und auch kostenfrei mitgenommen werden. Bringen und holen der Waren findet gleichzeitig statt. Eine frühere Abgabe der Waren ist nicht möglich.

Gebracht werden können Haushaltsartikel und Geschirr, kleinere Möbel, Kleider und Schuhe, Spielzeug und Sportartikel, CDs und Bücher, Elektrogeräte, Werkzeug, Lederwaren. Voraussetzung ist lediglich, dass die Waren sauber und funktionsfähig sind. Ausgeschlossen sind Geräte, die Schmierstoffe enthalten, Spraydosen und Dinge, die auslaufen können, ebenso wie Videokassetten und Tastaturen sowie technisch veraltete (Röhren-)Fernseher.

Übrige Waren gehen an einen Seconshand-Händler

Die Waren werden von Helfern auf bereitgestellte Tische sortiert und ausgelegt. Übrige Waren müssen am Ende des Tauschgeschehens nicht wieder abgeholt werden, sondern werden von einem Secondhand-Händler übernommen. Mitgenommen werden darf alles, was für den eigenen privaten Gebrauch benötigt wird. Auch alle in der Flüchtlingshilfe engagierten Organisationen sind eingeladen, Waren mitzunehmen, die von Flüchtlingen gebraucht werden. Waren, die mitgenommen werden, müssen sofort abtransportiert werden, es wird keine Aufbewahrung in der Halle mehr geben. Getauscht wird von privat zu privat.

Sammelboxen für Handys und Brillen

Für ausgediente Computer, Computerzubehör, Handys, alte Brillen und Hörgeräte sowie für Wachsreste, alte Münzen und Briefmarken gibt es Sammelboxen am Info-Point. Große Möbel, Waschmaschinen, Kühlschränke, Autoreifen und andere sperrige Gegenstände können an einer Pinnwand feilgeboten werden.

In und um die Halle herum werden Helferinnen und Helfer zugegen sein, gut erkennbar an den bunten Caritas-T-Shirts. Vor der Stadthalle wird wieder eine Haltezone eingerichtet, in der die Autos zum Be- und Entladen kurz halten können. Es empfiehlt sich deshalb zu zweit zu kommen. Die Waren können Helfern übergeben werden, die sie zu den entsprechenden Tischen bringen, getauscht wird nur in der Halle, nicht davor. Tauschartikel sollten nicht zu spät angeliefert werden, damit noch eine Chance besteht, dass sie neue Besitzer finden.

Waren sollten daheim sortiert werden

Die Veranstalter bitten, die Waren daheim vorher sortieren, also Bücher, Kleider, Geschirr, Dekoartikel, Spielzeug usw. getrennt in mehrere kleine, handliche Kartons packen. Nur bei sortierten Kisten können die Helferinnen und Helfer helfen, diese in die Halle zu tragen. Bücher sollen mit dem Buchrücken nach oben in stabilen Kartons oder Bananenkisten gebracht werden. Bitte nur Transportbehälter nutzen, die nicht mehr gebraucht werden.

Etwas abgetrennt vom übrigen Tauschgeschehen werden im Foyer die Tauschtische für Bücher, Schallplatten und CDs/DVDs bereitstehen, sodass dort in Ruhe geschmökert werden kann. Dafür kann die Zeit bis 13 Uhr genutzt werden.

Bei zu großem Andrang in der Halle kann es zu einem kurzfristigen Einlassstopp kommen, bis wieder genug Platz vorhanden ist. Waren können dann trotzdem abgegeben werden.

Das sind die Organisatoren des Warentauschtags

Organisiert wird der Warentauschtag von der Hechinger Bunten Liste und SPD Hechingen in Kooperation mit dem AK Asyl Hechingen e.V., Caritasverband Dekanat Zollern e.V. mit Tafelladen und Secondhandladen, NABU Hechingen und Kinder brauchen Frieden e.V.