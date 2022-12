Zahlreiche Besucher sind zum Weihnachtsbaumverkauf gekommen, der erstmals seit Corona wieder auf dem Platz vor der Fahrzeughalle stattfand. Einige Impressionen.















Hechingen - Für die meisten Besucher ist der Weihnachtsbaumverkauf der Hechinger Feuerwehr der Muss-Termin im Jahreskalender: Am Samstagmorgen war es wieder so weit und die meisten gehören zu den Stammkunden. Die rund 250 Bäume haben die Feuerwehrleute vor gut einer Woche im Schwarzwald geschlagen, nun stehen sie erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie nicht in der Fahrzeughalle, sondern wie gehabt auf dem Platz davor.

Frau entscheidet

Dort sind an diesem Morgen auch Anna Fechner und ihr Mann auf der Suche nach dem perfekten Baum. Er hält mit einem Arm den Baum fest, seine Frau begutachtet diesen mit ein wenig Abstand. Wer das letzte Wort hat? Fechner zeigt mit dem Finger auf seine Frau, "was denken Sie?". Sie lacht. So ist es. Auch Maria Soares kommt seit mehreren Jahren zur Feuerwehr. Sie wird echte Kerzen an den Ästen befestigen, weshalb der Baum etwas ausladender sein sollte. An den Bäumen aus dem Schwarzwald schätzt sie, dass diese länger halten. Die ersten zwei Januar-Wochen muss er auf jeden Fall noch durchhalten.

Für die Kameradschaftskasse

Nebenbei unterstützen die Käufer mit ihren neu erworbenen Weihnachtsbäumen auch die Kameradschaftskasse der Feuerwehr. Verwendet werden die Einnahmen zum Beispiel für Ausflüge oder das Vesper nach einer Übung. Und falls doch ein Baum übrig geblieben ist, steht er bei Hubert Bär an der Martinstraße (beim Europakreisel über die Brücke, links das erste Haus).

Es wird ein VfB-Baum

Fündig geworden ist an diesem Morgen Familie Weinreich. Sie sind gleich alle gemeinsam gekommen, um gleich drei Exemplare auf einmal mitzunehmen. Unter den Besuchern ist auch Klaus Jetter. Er hat etwas ganz Pfiffiges vor: Er wird den Weihnachtsbaum nicht irgendwie schmücken, bei ihm wird es ein "VfB-Weihnachtsbaum". Jetter gehört zum örtlichen VfB-Fanclub und hat schon alles durchdacht: die Lämpchen leuchten in Rot und in Weiß, sogar das Lametta schimmert in Rot und in Weiß.

Kinder wählen Baum aus

Die Kinder Jan und Matteo setzen gleichwohl andere Prioritäten. Mindestens eine Spitze sollte der Baum haben, aber nicht mehr als zwei. Mit Meterstab laufen sie übers Gelände, um ihrem Vater schließlich zu sagen, welches Exemplar er kaufen soll. Der Weihnachtsbaumverkauf ist eben eine Riesenfreude für die Großen und die Kleinen. Die Feuerwehr schnitt derweil Exemplare auf Wunsch zurecht, stand beratend zur Seite, verpackte Bäume und lieferte sie auf Nachfrage aus.