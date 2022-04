2 Die Helfer und Organisatoren sind mit der Dorfputzete zufrieden. Foto: Ziechaus

Mit der großen Frühjahrsputzete hat sich Hardt zur gerade einsetzenden Obstbaumblüte fein rausgeputzt. Jetzt müssten nur die Temperaturen wieder deutlich zulegen für die Sammelflüge der Bienen.















Link kopiert

Hardt - Die wegen schlechtem Wetter vor Ostern verschobene Dorfputzete ist am Wochenende bei frischer Trockenheit nachgeholt worden. Etwa 50 Einwohner hatten sich am Samstagmorgen beim Rathaus getroffen und nach der Einteilung auf den Weg durchs Dorf gemacht.

Sechs Sammelstellen

Mit Arbeitshandschuhen, Eimer und teils mit Greifern waren die Helfer erschienen, um in der Natur achtlos weggeworfenen Abfall einzusammeln. Auch viele Kinder waren mit Arbeitshosen und Eimern im Einsatz. In sechs Gebieten rund ums Dorf gab es Sammelpunkte, an denen der Abfall in blauen Säcken deponiert werden konnte und später vom Bauhof oder der Feuerwehr abgeholt wurde. Zusätzlich waren Mitarbeiter vom Bauhof besonders entlang der Straßen unterwegs, um dort abgelagerten Abfall einzusammeln. Im Bauhof stand ein Container bereit, in dem der Müll landete.

Den Dauerbrenner alte Autoreifen fanden die Sammler, auch Dämmmaterial wurde wieder gefunden, Zaunreste mühsam aus Hecken gezogen; das Pfand für Dosen und Glasflaschen ist für viele offenbar noch immer zu niedrig, so dass sie aus dem Autofenster geworfen werden und im Straßengraben landen. Kurios: Ein Schild "Müllsammelstelle" wurde wohl von einigen Zeitgenossen falsch verstanden und landete deshalb auch im Container – na ja, der Holzpfosten war auch schon am Gammeln.

Viele Kippen

Besonders auf den Parkstreifen der Firmen im Gewerbegebiet waren massenhaft Kippen zu finden, weil die rauchenden Mitarbeiter ihre Zigaretten vor dem eigenen Arbeitsplatz aus dem Fenster werfen. Da könnte ein betrieblicher Verbesserungsvorschlag doch mal ein Problem einfach lösen. Insgesamt könnte man auch eine leichte Entspannung darin sehen, dass nicht mehr so viel sperriger Wohlstandsmüll in der Natur entsorgt wird. Ist das vielleicht ein Erfolg der Sperrmüllsammlungen?

Nach der Putzete konnten die Helfer an der langen Tafel im Bauhof Wurscht und Wecken verputzen – da blieb einfach gar kein Abfall übrig.