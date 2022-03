An der Tankstelle im Madertal gibt’s Sprit unter zwei Euro

Aktion in Haigerloch

2 1,99 der Liter, das konnte man fast nicht glauben. Aber an der Tankstelle von Thomas Schneider im Haigerlocher Gewerbegebiet Madertal war das Realität – zumindest für zwei Stunden. Foto: Kost

Da konnte nicht mal die immer als äußerst preiswert gelobte Trigema-Tankstelle in Rangendingen mithalten: In der Freien Tankstelle von Thomas Schneider im Haigerlocher Gewerbegebiet Madertal gab’s am Freitag zwei Stunden lang alle Spritsorten für 1,99 Euro den Liter.















Haigerloch - Kurz vor 10 Uhr am Freitagmorgen verkündete Thomas Schneider auf der Facebook-Seite seiner Tankstelle die gute Nachricht. "Von schlechten Nachrichten und Saharastaub haben wir so langsam die Nase gestrichen voll. Deshalb starten wir von 14 bis 16 Uhr unsere Friday Funday Vibes. Sprit unabhängig ob Diesel oder Benzin hauen wir nur für euch für 1,99 Euro/Liter raus."

Schnell bildet sich eine Warteschlange

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Schon kurz vor Beginn der Aktion bildeten sich vor der Einfahrt zur Tankstelle im Madertal eine längere Schlange. "Fast hätte es sogar einen kleinen Unfall gegeben", erzählt ein Tankstellenmitarbeiter. Auf Facebook hatte sich die Information schnell verbreitet, aber auch viele Autofahrer und Autofahrerinnen, die eher zufällig an der Tankstelle vorbeifuhren, bogen sofort ab, als sie auf dem elektronischen Display am Straßenrand den Spritpreis von unter zwei Euro sahen. "Ideal, ich wollte gerade sowieso tanken", meinte eine Frau beim Bezahlen an der Kasse.

Unter zwei Euro? Wann hat man für so einen Preis zum letzten Mal getankt? Man kann sich schon fast nicht mehr daran erinnern. Und mit diesem Preis unterbot Schneider sogar die Trigema-Tankstelle in Rangendingen, bei der zur gleichen Zeit der E10-Sprit zwei Euro der Liter kostete, Super 2,02 Euro und Diesel 2,09 Euro.

Sonderkontingent vom Lieferanten macht’s möglich

Aber wie geht das? Wie kann eine Tankstelle so nach unten ausscheren, ohne sich selbst finanziell zu schaden? Immerhin lag der Preis im Madertal zum Teil 30 Cent unter dem, was andere anboten. Die Erklärung ist einfach: Thomas Schneider betreibt eine Freie Tankstelle und ist dadurch etwas flexibler als markengebundene Tankstellenbetreiber. Für den Freitag hatte er von seinem Lieferanten ein Sonderkontingent von 10 000 Liter zu einem günstigeren Preis beziehen können. "Und weil die Leute derzeit eh gebeutelt genug sind, wollte ich einfach mal ein Zeichen setzen", so Schneider gegenüber unserer Zeitung.

Auf seiner Facebook-Seite bekam er für diese Aktion natürlich nur "Daumen hoch!" Über 1000 Nutzern gefiel das. Und wenn er wieder an ein Sonderkontingent ran kommt, kann sich Schneider eine Wiederholung der Aktion durchaus vorstellen. Schon als der Sahara-Staub vom Himmel fiel hat der Weildorfer Unternehmer übrigens an seiner Waschanlage eine Aktion gestartet: Das Autowaschen gibt’s seither zu einem vergünstigten Preis.