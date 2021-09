1 Volksbank-Vorstandsvorsitzender Dieter Walz (Zweiter von links, hinten) und Vorstandsmitglied Stefan Waidelich (hinten, Vierter von links) bei der symbolischen Übergabe des Schecks mit den Vertretern von Kindergärten, Kinderkrippen und Kommunen, darunter Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger (hinten, Dritter von links), Eutingens Bürgermeister Armin Jöchle (links), Petra Weinbrecht (Vierte von rechts), Leiterin des Amts für Bildung, Familie und Sport der Stadt Freudenstadt, und Xaver Kleindienst, erster stellvertretender Bürgermeister in Empfingen (Fünfter von rechts). Foto: Michel

Sie sollen dazu beitragen, dass die Luft rein bleibt, und zugleich dabei helfen, das Coronavirus einzudämmen: CO2-Sensoren. 152 gingen – finanziert über eine Spendenaktion der Volksbank eG im Kreis Freudenstadt – an 45 Kindergärten und Kinderkrippen im Geschäftsbereich der Bank.















Kreis Freudenstadt - Bei einem Pressetermin mit Vertretern von Kommunen und Kindergärten stellte Volksbank-Vorstandsvorsitzender Dieter Walz die Spendenaktion vor, bei der die Jüngsten im Fokus standen. Walz ging auf die Pandemie und die daraus resultierenden Folgen ein. Er sprach von einer Zeit mit unendlich vielen Fragezeichen und Verunsicherung. Eine Bank stehe auch dafür, ein Stück weit Sicherheit zu geben, auch in verunsichernden Zeiten, so Walz. Da Lüften wohl mit am besten dazu beitrage, das Virus einzudämmen, habe die Marketingabteilung der Volksbank die Idee entwickelt, Mittel aus dem Topf des Gewinnsparens für CO2-Sensoren zur Verfügung zu stellen und für Kindergärten und Kinderkrippen aufzuwenden.

Die Einrichtungen waren im Juli angeschrieben worden, mit der Bitte, bei Interesse ein Formular zurückzusenden. Die Resonanz war groß. Und so wurden 45 Einrichtungen im Geschäftsgebiet der Bank mit insgesamt 152 Sensoren ausgestattet, die für ein besseres Klima in den Gruppenräumen sorgen sollen. Die Sensoren gingen an Kindergärten und Kinderkrippen in Horb, Freudenstadt, Baiersbronn, Empfingen, Glatten, Wittendorf, Eutingen und Seewald.

Mehr Sicherheit für die Jüngsten

Die Sensoren zeigen mit einem Ampelsystem an, wann es nötig ist zu lüften. Bei den Geräten setzte die Volksbank auf ein Produkt "made in Germany". Die Geräte werden in Haigerloch produziert. Die Mittel dafür –­insgesamt rund 17 184 Euro – kommen aus dem Gewinnsparen, bei dem ein Teil des Spieleinsatzes gespendet wird. Für die Sensoren-Aktion sind laut Walz etwas mehr als zwölf Prozent des Spendenbudgets verwendet worden. Die Aktion trage dazu bei, dass die Jüngsten mehr Sicherheit im Umgang mit Corona erleben können, betonte Walz.

Von den Vertretern der Kommunen und Kindergärten gab es jede Menge Lob für die Spendenaktion. Es werde viel über die Schulen gesprochen, so Petra Weinbrecht, Leiterin des Amts für Bildung, Familie und Sport bei der Stadt Freudenstadt. Es sei schön, dass auch die Kindergärten nicht vergessen würden. Denn: "Wenn ein Kindergarten schließt, ist das mindestens genauso tragisch, wie wenn eine Schule schließt." Horbs Oberbürgermeister Peter Rosenberger machte deutlich, dass mit der Aktion indirekt auch die Kommunen unterstützt werden. In Horb sei beschlossen worden, alle Schulen und Kindergärten mit CO2-Meldern auszustatten. Zusätzlich zu den 44 Geräten, die über die Spendenaktion finanziert wurden, habe die Stadt Horb 400 weitere bestellt.

Durchweg positive Rückmeldungen gab es auch bei den Vertretern der Kindergärten und Kindertagesstätten, unter anderem deshalb, weil mit den Geräten die Kinder mit einbezogen werden.

Jungen und Mädchen ziehen richtig mit

Marion Kelm, die den Kindergarten St. Georg in Empfingen leitet, berichtete, dass die Kinder begeistert seien. Wenn der Sensor Orange anzeige, würden sie sofort Alarm melden. Auch die Eltern seien dankbar. Von einer "super Sache" sprach Lea Marie Weigold von der Personalleitung des evangelischen Verwaltungszentrums Freudenstadt. Hubert Würth, Geschäftsführer des Zweckverbands katholischer Kindertagesstätten in den Dekanaten Calw und Freudenstadt, erklärte, die Kinder seien mit dabei, und das sei gut für sie. Zudem sei es wichtig, neben den Schulen auch auf andere Einrichtungen zu achten.

Dörte Bestmann, die den Kindergarten Klosterreichenbach leitet, brachte noch einen weiteren Aspekt ins Gespräch, den Schutz ihrer Berufsgruppe. Der Kindergarten in Klosterreichenbach habe kleine Räume. Da komme es oft vor, dass die CO2-Ampel auf Orange springe. "Es ist für uns alle interessant, wie lange es dauert, bis der Sauerstoff ausgetauscht ist."

Das Thema sei sehr emotional, auch bei den Eltern, stellte Eutingens Bürgermeister Armin Jöchle fest. Die Geräte würden da schon mal ganz gut weiterhelfen. Und inzwischen habe die Aktion sogar Nachahmer gefunden. Weiteres Lob hatte die Aktion in schriftlichen Statements aus verschiedenen Kommunen bekommen.