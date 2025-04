Aktion in FDS und Baiersbronn: Wer lässt sich zur Gartenschau ein „Tal X“-Tattoo stechen?

Anlässlich der Gartenschau in Freudenstadt und Baiersbronn gibt es jetzt eine ungewöhnliche Aktion. Wer will, kann sich das offizielle Symbol der Gartenschau, ein stilisiertes „X“, kostenlos tätowieren lassen.

Unter dem Motto „Für alle, die x-tra sind“ starten Freudenstadt und Baiersbronn eine Kampagne zur gemeinsamen Gartenschau Tal X. Noch bis zum Start der Gartenschau am 23. Mai werden insgesamt sechs kostenlose Tattoos verschenkt – je drei pro Stadt. Darüber berichtet die Freudenstadt Tourismus in einer Pressemitteilung.

Das Motiv ist festgelegt und zeigt das Logo der Gartenschau – ein stilisiertes „X“ mit dem Schriftzug „TAL“. Alle, die Teil der Aktion sein möchten, sind eingeladen, sich für ein kostenloses Tattoo zu melden.

Das „X“ ist das zentrale Symbol der Gartenschau. „Es steht für Vielfalt in all ihren Facetten und verbindet zwei Hälften: Freudenstadt auf der einen und Baiersbronn auf der anderen Seite“, heißt es in der Mitteilung.

Zusätzlich gibt es Preise

Unterstützer der Aktion sind der Tattoo-Künstler Martin Kühnemuth aus Freudenstadt vom Studio Tannen Nadel Tattoo und Pascal Göcks aus Baiersbronn vom Studio SideAlleyInk. Beide stechen jeweils drei exklusive Tattoos kostenlos. Die Motive sollen eine Mindestgröße von vier mal drei Zentimetern haben, die Platzierung darf aber frei gewählt werden.

Für die Teilnehmer gibt es zudem Preise. Zum Beispiel eine Brauereiführung mit Bierprobe, einen Tattoo Gutschein im Wert von 300 Euro, eine Weinverkostung im Tutto Vino, Tages-Wellness-Pässe im Hotel Tanne für zwei Personen, ein Day-Spa im Wellnesshotel Sonnenhalde für zwei Personen und ein Frühstück im Hotel Engel für zwei Personen.

Wer sich zuerst meldet, darf sich aus den noch verfügbaren Preisen einen aussuchen. Jeder Preis wird nur einmal vergeben.

Wer sich eines der kostenlosen Tattoos sichern möchte, kann sich unter socialmedia@freudenstadt.de melden und einen Termin vereinbaren.