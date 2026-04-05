Aktion in Dornhan: Besonderer Einsatz – Feuerwehr rettet Hund

Unter dem Stichwort „H1 Kleintierrettung“ wurde die Feuerwehr Dornhan durch die Integrierte Leitstelle am Karsamstag gegen 10 Uhr alarmiert.

Vor Ort war nicht etwa ein Osterhase in Not, sondern ein Hund. Dieser befand sich laut Bericht der Feuerwehr auf einem Dach und kam nicht mehr selbst hinunter. Mit Hilfe einer Steckleiter konnte das Tier gerettet werden. Wie der Hund hinaufkam, ist nicht bekannt.

Immer wieder sind die Feuerwehren in der Region im Einsatz, um Tiere zu retten – im Brandfall natürlich unter dramatischen Umständen. Nicht selten müssen auch allzu kletterfreudige Katzen von Bäumen geholt werden. Ein Hund auf einem Dach, wie nun in Dornhan, dürfte da eher zu den Ausnahmen gehören.