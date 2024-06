Aktion in Donaueschingen: Für’s Klima in die Pedale treten beim Stadtradeln

1 Auch Janina Eisenring (links) und Mirjam Thum vom Amt Tourismus und Marketing wollen in den nächsten drei Wochen viele Strecken mit dem Fahrrad zurücklegen. Foto: Nadine Scholz

In Donaueschingen geht es nach der Rad-DM sportlich weiter: Das Stadtradeln steht an. Per App können wieder Kilometer gesammelt werden, um dem Klima, sich selbst und dem Ruf des Fahrrads etwas Gutes zu tun.









Die Region ist im Fahrradfieber: bei der Deutschen Radmeisterschaft am vergangenen Wochenenderichteten sich die Blicke der Radsportwelt auf die Baar, und an der Strecke fieberten zahlreiche begeisterte Zuschauer mit den Radsportlern mit. Das sei Grund genug, sich selbst auf den Sattel zu schwingen und beim Stadtradeln mitzumachen, das am Montag, 1. Juli, beginnt, schreibt die Stadtverwaltung in einer Mitteilung.