1 Martin Straub hat in seinem Garten Wildkräuter in der Hand: Knoblauchsrauke, Veilchen und Taubnessel. Die Aktionswoche der Gastronomie bewegt so einiges. Foto: Jürgen Lück

Gastronom Martin Straub erzählt, was die Aktion der „Wildkräuter-Woche“ im achten Jahr bewegt hat. Darum ist er jetzt selbst unter die Sammler gegangen.









Die Wildkräuter-Woche in Horb. Zwei Wochen, an denen die Gäste in den Horber Restaurants mit besonderen Geschmäckern verwöhnt werden. Und die Aktion von Horb Aktiv hat im achten Jahr so einiges ausgelöst.