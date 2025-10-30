Aktion in Burladingen: Rüben statt Kürbisse – alte Ringinger Tradition lebt auf

Halloween ist traditionell Kürbisschnitzzeit. Der OGV Ringingen wollte diesem Brauch jüngst bewusst ein Gegengewicht verleihen. Die Devise hieß: Rüben statt Kürbisse!
Viele Vereine bieten Kindern dieser Tage Kürbiskopf-Schnitzen an. Einige andere besinnen sich auf ältere Traditionen. Bei ihnen werden, wie in alter Zeit, Geisterköpfe aus Dickrüben geschnitzt. Etwa dieser Tage beim Obst- und Gartenbauverein Ringingen. 50 junge Leute in Begleitung ihrer Eltern – nicht nur aus dem eigenen Dorf – nahmen teil.