Schulen bieten echte Schnäppchen an

Aktion in Blumberg

Der achtjährige Kaan Ceyhan freut sich über sein neues Fundfahrrad. Foto: Hans Herrmann Altinventar und Fahrräder können erworben werden. Die Weiherdammschule und die Eichbergschule wirken bei der Aktion mit.







Die bisherige Weiherdammschule und die Grundschule Eichberg waren bei ihrem Umzug in den neuen Schulcampus fast noch vollständig eingerichtet. Mit ihrer Idee, das gebrauche Inventar bei Flohmärkten zu verkaufen, traf die Stadtverwaltung ins Schwarze. Pünktlich zur Eröffnung um 9.30 Uhr herrschte am Samstagmorgen in beiden Einrichtungen reger Andrang.