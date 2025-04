Aktion in Bisingen: Nach der Blutspende gibt es frische Waffeln

Jüngst fand erneut eine Blutspende-Aktion in der Hohenzollernhalle unter der Leitung von Annette Müller vom ansässigen Ortsverein des DRK statt. Von 15 bis 19.30 Uhr arbeitete das gute Dutzend ehrenamtlicher Helfer und gewährleistete so einen reibungslosen Ablauf für die Spender. Dabei kamen ungefähr 130 bis 140 Spenden zu je 500 Milliliter zusammen. Ohne solche Aktionen sei es kaum möglich, den Bedarf von etwa 2700 Blutspenden, die allein in Baden-Württemberg und Hessen täglich benötigt werden, zu decken, heißt es vom DRK. Dabei kann eine einzige Person mit ihrer Spende bis zu drei Menschen helfen.

Auch neue Gesichter dabei

Zwischen den wiederkehrenden Spendern, finden sich auch immer wieder neue Gesichter. Seit der Corona-Pandemie wurde zwar eine Staffelung des Andrangs durch telefonische und Online-Terminvergabe eingeführt, doch wurden auch spontane Spender nicht abgewiesen.

Wenngleich der Dienst an der Öffentlichkeit im Vordergrund steht, bringt das Blutspenden einige Vorteile mit sich. Als Erstspender bekommt man Auskunft über seine Blutgruppe, zusätzlich profitieren alle Spender von einer routinemäßigen Untersuchung des abgenommenen Blutes. Auch werden die Teilnehmer durch den Ortsverein des DRK verköstigt – dieses Mal sogar mit Waffeln, die vom Jugendrotkreuz beigesteuert und frisch vor Ort gebacken wurden.

Dessen Mitglieder haben mit Hilfe der zuständigen Gruppenleiterin Hülya Fippel ebenso bei organisatorischen Elementen unterstützt und für einen geregelten zeitlichen Ablauf gesorgt. Bei wenig Betrieb durften die Jugendlichen der Gruppe, bestehend aus Kindern ab der 5. Klasse, sogar den Ärzten und dem medizinischen Personal bei ihren Aufgaben über die Schulter schauen.

Weitere Termine geplant

Durch diese Einbindung in verantwortungsvolle Aufgaben lässt sich auch das große Interesse der Kinder an der Mithilfe bei den regelmäßigen Blutspende-Aktionen erklären. Eine hilfreiche Methode, um die Jugendlichen durch mehr als ebenfalls angebotene Sani-Kurse und Bereitschaftskurse in den medizinischen Bereich zu locken. Das Jugendrotkreuz bietet für Kinder von der 1. bis zur 4. Klasse ebenfalls eine Nachwuchsgruppe an, diese war jüngst jedoch nicht vertreten.

Weitere Blutspenden vor Ort sind schon für September und November geplant, so gibt es in Bisingen in der Regel pro Jahr drei Termine.