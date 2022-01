2 Lecker: Christoph Gebhardt (links) und Manfred lassen sich den Gaisburger Marsch schmecken. Die Premiere der Balinger Vesperkirche ist gelungen. Foto: Szymanski

"Miteinander – Essen – Reden – Leben": Unter diesem Motto steht die ökumenische Vesperkirche in Balingen. Der Auftakt des besonderes Projekts war am Sonntag.















Balingen - Manfred schmeckt der Gaisburger Marsch. Der einst wohnsitzlose 59-Jährige unterhält sich am Sonntag über Gott und die Welt mit dem evangelischen Kirchengemeinderat Christoph Gebhardt an einem der Bistrotische auf dem Platz vor dem Gemeindehaus der katholischen Kirche Heilig Geist in Balingen. Genauso haben es sich die Organisatoren gewünscht bei der ersten Balinger Vesperkirche, die so überschrieben ist: Miteinander – Essen – Reden – Leben.

Projekt soll sich etablieren

Es ist ein ökumenisches Projekt, das sich hier im Zollernalbkreis in der kalten Jahreszeit etablieren soll. "Ausdrücklich jeder kann kommen, und zwar jeden Tag von 11.30 bis 13 Uhr, bis zum 25. Januar. Eingeladen sind Familien, Berufstätige, Schüler, Ruheständler, Einsame, Leute mit geregeltem Einkommen oder mit schmalem Geldbeutel", sagt Pfarrerin Birgit Wurster in der Stadtkirche beim ersten ökumenischen Gottesdienst dieses Jahres.

Achim Wicker, Dekanatsreferent und Geschäftsführer des katholischen Dekanats, blickt später auf dem Kirchplatz zwar erfreut über die gut besuchten Bistrotische hinweg. Doch noch sind es an diesem Sonntag überwiegend Mitglieder der evangelischen und katholischen Gemeinden sowie Pfarrer aus anderen Orten bei der ersten Vesperkirche. Es dauere zwei Jahre, bis diese sich etabliert habe, sagt Wicker, der eine solche Institution 13 Jahre lang in Horb leitete. Der evangelische Dekan Beatus Widmann dazu: "Herr Wicker hat mit seiner Idee offene Türen eingerannt." Apropos Idee: 1995 ins Leben gerufen hat die Vesperkirche der Diakoniepfarrer Martin Fritz aus Stuttgart ursprünglich für wohnsitzlose oder mittellose Menschen.

Während der Essenszeiten auch Beratung

Finanziert wird die Balinger Vesperkirche überwiegend durch Großspenden von Banken und Firmen aus der Region, aber auch durch Einzelspenden und Einlagen in die zu den Essenszeiten bereitstehenden Spendenboxen. Die täglich angebotenen warmen Mahlzeiten, mit oder ohne Fleisch, kommen von Mariaberg aus Gammertingen. Während der Essenszeiten stehen zudem Mitarbeiter von Caritas und Diakonie bereit für Beratungen zu allen möglichen Lebenslagen.

Predigt: Spaß gehört zum Leben

Der ökumenische Gottesdienst mit Pfarrerin Wurster und Pfarrer Wolfgang Braun von Heilig Geist in der Stadtkirche begann ungewöhnlich. "Ich will Spaß" plärrte Markus Mörl sein Schlagerlied vom Band über ungebremstes Autofahren mit 210 Sachen über die Autobahn in seinem Maserati. Das tut zwar in den Ohren weh, aber die Kirchenbesucher sind sofort im Thema drin. Denn Spaß gehöre zum Leben, wie es immer wieder in der Bibel zu lesen sei, so die Pfarrerin. Das sei wichtig für das Miteinander und gegen Vereinzelung und Gleichgültigkeit gegenüber den Schicksalen anderer. Miteinander reden sei ein anderes Stichwort, "das unseren Horizont erweitert und wir uns auch selbst mitteilen können". Das Leben richte sich auf Jesus aus. Jesus stehe für Leben, sagte Pfarrer Braun. Durch ihn verwandle sich bloßes Dasein in Lebensfreude. Und, so Braun: "Ich hoffe, dass unsere Vesperkirche dazu ein guter Beitrag wird."