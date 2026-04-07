Aktion in Bad Wildbad: Kleine Ratefüchse erobern bei Osterrallye den Kurpark

Pünktlich um 11 Uhr startet die Osterrallye. Mit der Schatzkarte geht es von Station zu Station. Dort sind Geschicklichkeit und Wissen gefragt. Auch das Begleitprogramm begeistert.
„Wie unglaublich kreativ, lebendig und farbenfroh die Osterrallye aufgemacht ist; die Fragen, die Aufgaben sind toll. Egal, wo ich hinschaue, sind fröhliche Gesichter“, mit diesen Worten schilderte Beate Kunz, Diakonin und CDU-Gemeinderätin aus Bad Wildbad, die Eindrücke, die sie und ihre Familie vom Parcours der Osterrätsel im Kurpark der Bäderstadt mitnahm.