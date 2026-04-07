Aktion in Bad Wildbad: Kleine Ratefüchse erobern bei Osterrallye den Kurpark

Pünktlich um 11 Uhr startet die Osterrallye. Mit der Schatzkarte geht es von Station zu Station. Dort sind Geschicklichkeit und Wissen gefragt. Auch das Begleitprogramm begeistert.

„Wie unglaublich kreativ, lebendig und farbenfroh die Osterrallye aufgemacht ist; die Fragen, die Aufgaben sind toll. Egal, wo ich hinschaue, sind fröhliche Gesichter“, mit diesen Worten schilderte Beate Kunz, Diakonin und CDU-Gemeinderätin aus Bad Wildbad, die Eindrücke, die sie und ihre Familie vom Parcours der Osterrätsel im Kurpark der Bäderstadt mitnahm.

Pünktlich um 11 Uhr am Ostersamstag war der Start der vierten Auflage der beliebten Fedele-Osterrallye am Musikpavillon gegenüber dem Kurtheater. Etliche Familien hatten sich bereits eingefunden, um bei den Ersten auf der rund 1100 Meter langen Strecke dabei zu sein.

Buchstaben gesucht

Die Kinder bekamen eine Schatzkarte ausgehändigt. Darauf waren einzelne Lösungsbuchstaben einzutragen, die es an den liebevoll gestalteten Stationen zu erraten galt. Dabei waren Geschicklichkeit, Bewegung sowie Rätseln und Nachdenken gefordert.

Chiara singt aktuelle Hits. Foto: Ulrike Knöller

Eine Station mehr als im Vorjahr hatten die Veranstalter der Touristik um Julia Schneider und Michael Knöller auf dem barrierefreien Parcours aufgebaut. Rosengarten, Vogelhäuschen, Fotopoint, schöne Punkte an der Enz und das alljährliche Narzissen-Meer an den Hängen waren Ratestopps, die es zu erlaufen galt.

Familie Lang aus Karlsruhe, die zurzeit Urlaub auf einem Campingplatz macht, äußerte sich begeistert von der Idee der Osterrallye: „Wir sind zum ersten Mal dabei, das ist für die Kinder eine schöne Sache.“

Ein Puzzle war zusammenzulegen, wobei die Eltern den Kleinen ein wenig helfen konnten. Knifflige Rateaufgaben waren zu lösen, beispielsweise woher die Bezeichnung „Bad“ in dem Städtenamen kommt oder wie die Rose auch noch bezeichnet wird. Geschicklichkeit war beim lustigen Eierlauf notwendig, um das Ei unbeschadet zu transportieren.

Timea von Kraus ist mit einem Stand vom Stadtmarketing dabei. Foto: Ulrike Knöller

Auf der gesamten Strecke begleiteten kunstvoll bemalte Osterhasenaufsteller aus Holz die Kinder. 220 Körbchen warteten am Ende der Rallye auf die glücklichen Kids, die das Lösungswort erraten hatten, das in diesem Jahr der „Schokohase“ war. Die süßen Körbchen waren einmal mehr von Edeka-Fedele bereitgestellt worden und fanden allesamt neue Besitzer.

Sängerin Chiara tritt auf

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm stieß auf Begeisterung. Der Kinder - und Jugendförderverein „Pusteblume“ hatte mit der mobilen Rappelkiste wieder tolle Mitmachspiele aufgebaut, und der Familientreff „Karussell“ bot ebenso ein Kinderprogramm und Leckereien an. Einen Höhepunkt bildete einmal mehr der musikalische Auftritt der heimischen Sängerin Chiara. Die 18-Jährige sorgte mit Hits aus den Charts für eine lockere, entspannte Atmosphäre.

Zum ersten Mal dabei war Timea von Kraus vom Stadtmarketing mit einem Stand. Für die Kinder gab es ein schön gestaltetes Malbuch über das Rathaus mit Signatur von Bürgermeister Marco Gauger. Auch für die „Großen“ ab 18 Jahren hatte die engagierte Marketingfrau etwas im Gepäck. 15 ansässige Betriebe und Einzelhändler aus der königlich-wilden Bäderstadt hatten Preise, beispielsweise Gutscheine, gesponsert, die man bei einem Gewinnspiel ergattern konnte.