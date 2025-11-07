Aktion in Bad Liebenzell: Kindern an Weihnachten ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern

Liebenzeller Schulen und Kindergärten beteiligen sich wieder am Weihnachtspäckchenkonvoi „Kinder helfen Kindern“ und bringen Weihnachtsfreude in entlegene Regionen Osteuropas.
Dieses Jahr haben sich Schüler der Reuchlin-Realschule und der Reuchlin-Grundschulen mit ihren Außenstellen Möttlingen und Unterhaugstett sowie Kinder des Beinberger Kindergartens an dem deutschlandweiten Weihnachtspäckchenkonvoi beteiligt, um Weihnachtsfreude in entlegene Regionen Osteuropas zu bringen und den dortigen Kindern ein kleines Lächeln ins Gesicht zu zaubern.