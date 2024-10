SWR3 verschenkt Elche in Balingen

1 SWR3-Elche kommen nach Balingen. Foto: SWR3

In Freudenstadt hat der SWR-Elchlaster bereits Halt gemacht. Am Samstag, 19. Oktober, dürfen sich die Balinger auf die Kuscheltiere freuen.









„Am heutigen Samstag, 19. Oktober, kann jeder in Balingen am Marktplatz ab 16.30 Uhr einen der beliebten und kultigen SWR3-Elche ergattern“, kündigt der Sender über eine Mitteilung an.