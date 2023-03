1 Sie freuen sich darüber, dass die neuen Schulranzen jetzt angeliefert sind und im Juni ausgegeben werden können: Daniela Merz von der Fachstelle Integration der Stadt Rottweil und Christine Becker vom Kinderschutzbund Rottweil. Foto: Siegmeier

Familien, die sich zum Schuljahresstart keinen Schulranzen leisten können, erhalten Unterstützung. Eine Aktion im Kreis Rottweil machts möglich.









Der erste Schultag ist der Beginn eines neuen Lebensabschnitts, und die Einschulung für die Erstklässler und deren Familien ein ganz besonderer Tag. Doch wenn eine Familie nur ein geringes Einkommen hat, dann kann der Kauf eines neuen Schulranzens schnell zu einem finanziellen Kraftakt werden.

Seit 15 Jahren Hilfe

Genau für diese Fälle gibt es seit nunmehr 15 Jahren die alljährliche Schulranzenaktion, die die Caritas Schwarzwald Alb Donau in Kooperation mit der Fachstelle Integration der Stadt Rottweil, der Diakonie und dem Kinderschutzbund Rottweil anbieten. Wer Arbeitslosengeld II oder Wohngeld bekommt, der kommt in den Genuss dieses Angebots.

Dieser Tage sind die neuen, schicken Schulranzen in die Räume des Kinderschutzbundes im Stadtgraben geliefert worden. „Wir legen großen Wert darauf, dass wir regionale Händler haben", betont Christine Becker, Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes Rottweil. So habe die Firma Spitznagel aus Rottweil ein Drittel der Ranzen beigesteuert, die Firmas Schrödel aus Trossingen zwei Drittel.

Anfragen nehmen jährlich zu

Bei der Aktion im Juni können dann 74 Schulranzen ausgegeben werden. „Die Anfragen nehmen jährlich zu", weiß Daniela Merz von der Fachstelle Integration. Die Händler gewähren für die Aktion faire Preise, wie die Akteurinnen betonen, und sie würden auch eine schöne Auswahl zur Verfügung stellen.

„Uns liegt es auch am Herzen, dass die Schulranzen aktuelle und unterschiedliche Motive haben, damit die Kinder oder Eltern sich den passenden aussuchen können", sagt Christine Becker. Ein großer Unterstützer der Aktion ist auch der Kinderfonds Schramberg.

Auch Second-Hand-Aktion läuft

Mittlerweile gebe es auch eine Second-Hand-Schulranzenaktion, berichtete Daniela Merz. Dafür würden alle Viertklasseltern der Grundschulen in Rottweil und den Teilorten angeschrieben und informiert. „Nachhaltigkeit ist ja der Grundsatz aller beteiligten Organisationen", machte Christine Ott-Vollmer aufmerksam. Durch die Aktion habe sich ein weiterer positiver Aspekt eingestellt. „Wir haben über die Jahre ein wirklich gutes, offenes und produktives Netzwerk geschaffen. So werde das Angebot beispielsweise weit gestreut, „und erreicht damit auch Leute, die nicht regelmäßig in unsere Einrichtungen kommen", so Christine Becker.

Spenden machen es möglich

Die Aktion wird ausschließlich über Spenden finanziert. Hier gilt es im Vorfeld Finanzierungsanträge zu stellen, um mit Stiftungsgeldern bedacht zu werden. Zusätzliche Sponsoren konnten gewonnen werden, die beispielsweise als Dreingabe Vesperdosen, Stifte, Blöcke, Malkästen und mehr zur Verfügung stellen würden.

Drei Ausgabestellen

Die Schulranzen werden am Montag, 19. Juni von 15 bis 18 Uhr, und am Mittwoch, 21. Juni, von 14 bis 16 Uhr beim Kinderschutzbund Rottweil, Stadtgrabenstraße 16, ausgegeben. Das Caritas-Zentrum in der Königstraße 47 in Rottweil gibt die Schulranzen am Donnerstag, 22. Juni, von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr aus.

In der Caritas Außenstelle Schramberg, Am Brestenberg 2, findet die Ausgabe am Dienstag, 27. Juni von 14 bis 16 Uhr statt, in der Caritas Außenstelle Oberndorf, Wasserfallstraße 5, ist die Ausgabe am Donnerstag, 29. Juni von 14 bis 16 Uhr.

Mitzubringen ist zum einen ein Einschulungsnachweis, der Bescheid über Arbeitslosengeld, Wohngeld oder das Asylbewerberleistungsgesetz.