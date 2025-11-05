Aktion im Kreis Calw: Wie bewusst gehen wir mit dem Thema Abfall um?

Die AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw lädt am 27. November zum Nachdenken über Abfall und Gesellschaft ein.

Die AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH (AWG) lädt Bewohner des Landkreises Calw zu einem besonderen Theaterabend ein. Unter dem Titel „Out of Sight“ geht das Theaterkollektiv Lokstoff! in Kooperation mit der Abfallwirtschaft Stuttgart den Fragen nach, wie eng unser Umgang mit Abfall mit unserem Selbstverständnis als Gesellschaft verknüpft ist. Gezeigt wird das Stück am Donnerstag, 27. November, um 19 Uhr, Bei der AWS Stuttgart, Heinrich-Baumann-Straße 4 in Stuttgart-Stöckach. 50 Karten wurden dafür reserviert, den Transfer und die Kosten für den Eintritt übernimmt die AWG.

Wert von Arbeit und Ressourcen Ziel der Veranstaltung ist es, für einen bewussteren Umgang mit Abfall zu sensibilisieren – und zugleich Verständnis und Wertschätzung für diejenigen zu wecken, die täglich dafür sorgen, dass Abfälle zuverlässig abgeholt, getrennt und recycelt werden. „Abfallwirtschaft ist weit mehr als das Entsorgen von Müll – sie ist Teil unseres täglichen Lebens und spiegelt wider, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen“, erklärt Anja Riedhamer, Teamleiterin Öffentlichkeitsarbeit bei der AWG. „Mit dieser Theaterveranstaltung möchten wir dazu anregen, über den Wert von Ressourcen und die Arbeit der Menschen nachzudenken, die unsere Gemeinden sauber halten.“

Das Stück „Out of Sight“ führt das Publikum mitten hinein in die Welt der Menschen in orangefarbener Arbeitskleidung – jene, deren Arbeit meist unauffällig geschieht, aber unverzichtbar für das Funktionieren unserer Städte und Gemeinden ist. Die Performance lädt dazu ein, gewohnte Perspektiven zu verlassen und den Blick auf das Unsichtbare zu richten: Auf das, was wir hinterlassen – und auf die, die sich darum kümmern.

50 Busfahrplätze und Karten

Dafür wurden 50 Karten und Busfahrplätze reserviert, die in der Reihenfolge des Eingangs der Anmeldung vergeben werden. Folgende Zustiegsorte sind möglich: 16 Uhr an der Gemeinschaftsschule Neubulach, 16.30 Uhr auf dem Festplatz Calw-Wimberg oder 17 Uhr am Bahnhof Bad Wildbad. Eine eigene Anreise ist ebenfalls möglich, beim Spielort auf dem Gelände der Abfallwirtschaft Stuttgart (AWS) stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk sind notwendig.

Anmelden können sich volljährige Bewohnerinnen und Bewohner des Landkreises Calw bis 14. November unter der Angabe von Namen, Anzahl benötigter Karten, Wohnort und gewünschtem Zustiegsort per Mail an kontakt@awg-info.de oder per Telefon unter 07452/60 06 70 60 (Anrufbeantworter). Ansprechpartnerin ist Anja Riedhamer. Weitere Informationen gibt es unter www.awg-info.de.