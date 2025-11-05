Aktion im Kreis Calw: Wie bewusst gehen wir mit dem Thema Abfall um?

Die AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw lädt am 27. November zum Nachdenken über Abfall und Gesellschaft ein.
Die AWG Abfallwirtschaft Landkreis Calw GmbH (AWG) lädt Bewohner des Landkreises Calw zu einem besonderen Theaterabend ein. Unter dem Titel „Out of Sight“ geht das Theaterkollektiv Lokstoff! in Kooperation mit der Abfallwirtschaft Stuttgart den Fragen nach, wie eng unser Umgang mit Abfall mit unserem Selbstverständnis als Gesellschaft verknüpft ist. Gezeigt wird das Stück am Donnerstag, 27. November, um 19 Uhr, Bei der AWS Stuttgart, Heinrich-Baumann-Straße 4 in Stuttgart-Stöckach. 50 Karten wurden dafür reserviert, den Transfer und die Kosten für den Eintritt übernimmt die AWG.