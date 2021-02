Aktion für Einzelhandel Diskussionen um "Andere Nacht der Lichter" in Schramberg

Schramberg - Etwas mehr los als zu Corona-Zeiten gewohnt war in der Schramberger Innenstadt am Freitagabend eine Stunde lang ab 18 Uhr. "Ich mache mir Sorgen. Wenn es mit dem Einzelhandel so weitergeht, wird er sterben", begann die Organisatorin der "gemeldeten und genehmigten" Demonstration mit einem Megafon auf dem Rathausplatz. In Schramberg gebe es die "Nacht der Lichter". Ihre Idee sei daher, dieses Jahr eine "Andere Nacht der Lichter" – sie wünsche sich "schöne Bilder als stillen Protest". Dazu sollte die Fußgängerzone obere Hauptstraße so hell wie möglich erleuchtet werden. Sie und eine Hand voll Helfer stellten dazu vor allem Grableuchten und Teelichter in zwei Reihen auf.

50 Personen seien angemeldet, "ich schätze an die kommen wir knapp hin", meinte sie, kurz nachdem sie die Menge darauf hingewiesen hatte, dass die Aktion friedlich geplant sei. "Hitlergrüße wie in Villingen möchte ich nicht sehen", spielte sie auf Vorfälle an, die es dort während einer "Querdenker"-Autokorso-Aktion gegeben haben soll.