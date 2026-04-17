Aktion für die Umwelt: Kuriose Funde in Waldmössingen
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Auch wenn in diesem Jahr weniger Müll als sonst anfiel, hat sich die Frühjahrsputzaktion für die freiwilligen Müllsammler wieder gelohnt. Foto: Herzog

Rund 60 Helfer sammeln Müll im Ort, im Wald und entlang von Bachläufen.

Am vergangenen Mittwochvormittag beteiligten sich unter der Federführung des Bauhofteams Waldmössingen wie in den Vorjahren die Grundschüler der 3. und 4. Klasse mit Lehrkräften, eine Gruppe der Lebenshilfe sowie eine Handvoll freiwillige Erwachsene bei der alljährlichen Dorfputzte. Die rund 60 „Müllsammler“, ausgestattet mit gutem Schuhwerk, Greifzange und Eimer, teilten sich in mehrere Gruppen auf, um in allen vier Himmelsrichtungen gezielt im Wald, an Bachläufen sowie im ganzen Ort den Müll einzusammeln, den andere Mitmenschen achtlos weggeworfen hatten.

 

Belohnung für Helfer

Mit dem Wetter hatten die Teilnehmer Glück, wenngleich es aufgrund der Regenfälle in den vergangenen Tagen teilweise nass und matschig war. Und so paradox das klingen mag. Für die Kinder war es ein kleines Erfolgserlebnis, wenn sich die Eimer mit allerlei Unrat füllten. Zu den besonderen „Fundstücken“ gehörten Babyschnuller, Fahrrad, Autoreifen, Tretroller und Zimmermannshammer. Auf der anderen Seite war es ein gutes Zeichen, dass weniger Müll als sonst anfiel, wie Bauhofleiter Thomas Gaiselmann feststellte. Entsorgt wird der Müll in den auf dem Bauhof bereitstehenden Container, den Gaiselmann beim Abfallwirtschaftsamt Rottweil beantragt hatte. Zur Belohnung für die Säuberungsaktion spendete die Ortsverwaltung den freiwilligen Helfern Vesper und Getränke, die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins auf der Versuchsanlage im „Esel“ servierten.

 