Aktion für die Umwelt: Kuriose Funde in Waldmössingen

Belohnung für Helfer

Mit dem Wetter hatten die Teilnehmer Glück, wenngleich es aufgrund der Regenfälle in den vergangenen Tagen teilweise nass und matschig war. Und so paradox das klingen mag. Für die Kinder war es ein kleines Erfolgserlebnis, wenn sich die Eimer mit allerlei Unrat füllten. Zu den besonderen „Fundstücken“ gehörten Babyschnuller, Fahrrad, Autoreifen, Tretroller und Zimmermannshammer. Auf der anderen Seite war es ein gutes Zeichen, dass weniger Müll als sonst anfiel, wie Bauhofleiter Thomas Gaiselmann feststellte. Entsorgt wird der Müll in den auf dem Bauhof bereitstehenden Container, den Gaiselmann beim Abfallwirtschaftsamt Rottweil beantragt hatte. Zur Belohnung für die Säuberungsaktion spendete die Ortsverwaltung den freiwilligen Helfern Vesper und Getränke, die Mitglieder des Obst- und Gartenbauvereins auf der Versuchsanlage im „Esel“ servierten.