Aktion für die Umwelt: Kuriose Funde in Waldmössingen

Rund 60 Helfer sammeln Müll im Ort, im Wald und entlang von Bachläufen.
Am vergangenen Mittwochvormittag beteiligten sich unter der Federführung des Bauhofteams Waldmössingen wie in den Vorjahren die Grundschüler der 3. und 4. Klasse mit Lehrkräften, eine Gruppe der Lebenshilfe sowie eine Handvoll freiwillige Erwachsene bei der alljährlichen Dorfputzte. Die rund 60 „Müllsammler“, ausgestattet mit gutem Schuhwerk, Greifzange und Eimer, teilten sich in mehrere Gruppen auf, um in allen vier Himmelsrichtungen gezielt im Wald, an Bachläufen sowie im ganzen Ort den Müll einzusammeln, den andere Mitmenschen achtlos weggeworfen hatten.