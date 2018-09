Aktion Feuerwehr Konzert der Dorfrocker zu gewinnen

Ihr neues Album erscheint offiziell am 7. September. Darauf ist auch der neue Song "Feuerwehren" zu finden, mit welchem sie den Feuerwehrmännern und -frauen einfach einmal "Danke" sagen wollen. Wir nehmen den Song zum Anlass, die beste Feuerwehr zu ermitteln. Das Video zum Song erscheint am 24. August.

Und mitmachen kann man so: Wer denkt, dass er in der besten Feuerwehr Mitglied ist oder dass sein Ort die beste Feuerwehr hat, dreht ein Video, das zwischen einer und drei Minuten lang sein darf. In diesem soll die örtliche Feuerwehr sowie der neue Song der Dorfrocker vorkommen – ob dieser selbst gesungen wird, im Hintergrund abgespielt, komplett oder nur teilweise zu hören ist, ist dabei egal.

Wer ein kreatives, originelles, witziges und einzigartiges Video gedreht hat, kann dieses ebenfalls mit diesem Formular hochladen. Es darf maximal 700 MB groß sein. Aus Urheberrechtsgründen dürfen die Feuerwehr-Videos nur beim Schwarzwälder Boten eingereicht und nicht auf anderweitigen Kanälen wie zum Beispiel einer Homepage oder Social Media-Kanälen veröffentlicht werden. Mitschicken müssen die Teilnehmer auch einen Text mit mindestens 1250 Zeichen, in welchem stehen sollte, wer sie sind, wie sie auf die Idee für das Video gekommen sind und wie es umgesetzt wurde.

Hier geht's zu den Teilnahmebedingungen

Jede Gruppe und ihr Video werden in der Zeitung vorgestellt, um die Leserinnen und Leser über alle eingereichten Videos auf dem Laufenden zu halten. Bewerbungen für unsere Aktion können ab sofort eingereicht werden. Einsendeschluss ist Samstag, 22. September – also genug Zeit, sich über den Sommer etwas einfallen zu lassen, um die Feuerwehr gekonnt in Szene zu setzen.

Anschließend wird sich eine Jury, bestehend aus Vertretern des Verlags und der Band Dorfrocker, alle Videos anschauen und die fünf Gewinner ermitteln.

Der erste Preis ist ein Konzert mit den Dorfrockern. Der Termin steht bereits fest. Es findet am Freitag, 16. November, statt. Ob die Band dann im eigenen Wohnzimmer, in der Gemeindehalle oder im Festzelt auftritt, entscheiden die Gewinner.

Alle, die nicht den Hauptpreis gewinnen, müssen aber nicht traurig sein. Auch auf die Plätze zwei bis fünf wartet ein Preis: eine Einladung in die Hochdorfer Kronenbrauerei inklusive Führung und zünftigem Vesper für bis zu 40 Personen.

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg!