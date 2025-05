Verkaufsoffener Sonntag Naturparkmarkt lockt viele Besucher nach Furtwangen

Reger Betrieb herrschte am Sonntagnachmittag in der Furtwanger Innenstadt: der bunte Familientag mit Naturparkmarkt und geöffnetem Einzelhandel lud zum Bummeln ein. Ein breites Warenangebot und besondere Aktionen lockten viele Besucher an.