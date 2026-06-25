Aktion Eine Welt: Steht der Verkauf im Moker-Areal vor dem Aus?

Der Verkauf der Aktion Eine Welt im Moker-Areal ist auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Ende des Jahres ist am bisherigen Standort Schluss.

Es ist eine Fundgrube für Haushaltsschätze: das Gebrauchtwarenkaufhaus der Aktion Eine Welt im Moker-Areal. Samstags können hier Liebhaber gebrauchter Dinge und Schnäppchenjäger stöbern und einkaufen. Das Angebot ist riesig: Vom Eierbecher, über Geschirr, Gläser, Lampen, Haushalts- und Elektrogeräte aller Art, Schallplatten und CDs, bis zu Kinderspielzeugen und Deko ist alles geboten.

Das Gebrauchtwarenkaufhaus ist beliebt und der Andrang an den Samstagen entsprechend hoch. Doch damit könnte bald Schluss sein. Kürzlich flatterte den ehrenamtlichen Akteuren die Kündigung für die gut 1000 Quadratmeter große Halle auf den Tisch, denn das Moker-Areal soll in den nächsten Jahren sukzessive neu bebaut werden. Für die geplanten Wohnhäuser muss die Halle weichen.

Ende zum 31. Dezember

Zum 31. Dezember muss das Gebrauchtwarenkaufhaus ausziehen, „oder im schlimmsten Fall schließen, wenn wir keine neue Bleibe finden“, schildert Daniela Dom, Vorsitzende der Aktion Eine Welt, die Situation. „Das wäre sehr schade“, ergänzt ihr Stellvertreter, Alexander Rustler.

Die beiden hoffen nun auf Unterstützung und gute Tipps für neue und passende Räume – und im besten Fall natürlich auf die passende Immobilie. Dass es schwierig werden könnte, eine bezahlbare Halle in der bisherigen Größe zu bekommen, das ist den beiden bewusst, dennoch geben sie so schnell nicht auf. „Wir sind für alles offen und schauen uns geeignete Objekte auch gerne an“, sagen sie.

Seit 20 Jahren ist der Möbelverkauf nun bereits im Moker-Areal. Dass hier irgendwann gebaut werden soll, das sei von Anfang an klar gewesen. Jetzt ist es soweit.

„Wir haben unsere Fühler schon ausgestreckt und auch das eine oder andere Objekt schon angeschaut“, informieren Dom und Rustler. Es sei wichtig, dass das Gebäude relativ zentral in Rottweil liege, es Parkmöglichkeiten gebe und dass es mit öffentlichen Verkehrsmitteln samstags gut erreichbar ist.

Die beiden könnten sich auch vorstellen, notfalls auf zwei Gebäude auszuweichen. „Aber das erfordert natürlich einen höheren logistischen Aufwand bei der Verteilung der Ware, und vor allem braucht es dann auch mehr Ehrenamtliche.“ Deswegen sei diese Lösung nicht wirklich optimal und höchstens die Ultima Ratio. Zudem dürfe die Miete nicht zu hoch sein. „Wir möchten ja nicht nur für die Miete arbeiten, sondern weiterhin unsere Projekte mit den Einnahmen unterstützen“, weist Alexander Rustler hin. Vom Platz her könne man sich gut reduzieren. 800 Quadratmeter wären optimal.

„Solange wir nicht wissen, ob wir eine Halle bekommen, und wie groß die im besten Fall sein wird, werden wir gut planen müssen, welche Möbel wir noch annehmen können, und welche nicht“, bittet Daniela Dom um Verständnis. Der Möbel- und Gebrauchtwarenverkauf läuft samstags von 9 bis 12 Uhr weiter. Am Freitag, 24. Juli, ist er von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Im August ist Sommerpause.

Vorübergehender Stopp

Als nächste Aktion steht am Freitag, 3. Juli, von 9 bis 17 Uhr und am Samstag, 4. Juli, von 9 bis 13 Uhr der Sommerbasar der Aktion Eine Welt im Gemeindehaus Adolph Kolping an. Wer Möbel, Elektrogeräte oder Lampen zur Abgabe hat oder nicht genau weiß, wo er mit seinen abzugebenden Artikeln hin muss, kann sich mit Koordinatorin Sybille Joos, Telefon 0741/65 89, in Verbindung setzen.

Die Aktion Eine Welt Rottweil bietet seit 1972 Hilfe zur Selbsthilfe und unterstützt mit dem Erlös aus den Verkäufen Projekte in Südamerika, Afrika und Asien, etwa Projekte zur schulischen Bildung oder auch Wasserprojekte.

Infos

Wer sich ehrenamtlich bei der Aktion Eine Welt einbringen möchte, ist herzlich willkommen. Und auch die FSJ-Stelle ist noch zu besetzen. Auch hier sind Interessierte willkommen.

www.aktion-eine-welt-rottweil.de