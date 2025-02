Gut 60 der ehrenamtlichen Mitarbeiter der Aktion Eine Welt Rottweil waren am Samstag der Einladung zur Vollversammlung ins Adolph-Kolping-Haus gefolgt. Begrüßt wurden sie von der Doppelspitze des AEW-Arbeitskreises, Daniela Dom und Alexander Rustler.

Vikar Nico Schmid richtete ein Grußwort der Gemeinde Heilig-Kreuz an die Versammlung und dankte für die Unterstützung der Schwachen, Armen und Ausgegrenzten durch die Projektarbeit der Aktion Eine Welt Rottweil.

Bei den zwei ganztägigen Vergabesitzungen im Jahr 2024 waren die Projektanträge aus Afrika, Mittel- und Südamerika sowie Asien geprüft und intensiv diskutiert worden. Die erstaunliche Unterstützungssumme von fast 300 000 Euro wurde im Berichtsjahr an die unterschiedlichen Selbsthilfeprojekte überwiesen.

Die Einkünfte

Daniela Dom berichtete auch über die verschiedenen Aktivitäten in Rottweil, durch die Gelder eingenommen werden konnten. Neben den regelmäßigen Verkäufen im Möbel-und Gebrauchtwarenlager Moker, im Bücherkeller im Adolph-Kolping-Haus und im Kleiderladen im Bischof-Linsemann-Haus waren 2024 wieder zwei Sammlungen durchgeführt worden. „Früher nannten wir das Altmaterialsammlung, ab jetzt sprechen wir von Altmetall- und Textilsammlung“ erläuterte Dom.

Auch die Basare und der Eine-Welt-Tag im Kolping-Haus, die Sondermärkte im Moker-Gebäude als auch die Teilnahme der AEW an externen Veranstaltungen sorgten für Einkünfte.

Noch viele Fasnets-Artikel

Dom erinnerte, dass im Kleiderkeller im Gebäude der Caritas noch viele Fasnets-Artikel angeboten werden, auch nach den beiden überaus erfolgreichen Sonderverkäufen zur fünften Jahreszeit.

Alexander Rustler erläuterte in seinem Beitrag, wie viele Ehrenamtliche in den jeweiligen Bereichen helfen, diese enormen Summen zu erzielen. So helfen regelmäßig etwa 20 Ehrenamtliche im Bücherkeller, 40 Personen bei den regelmäßigen Verkäufen im Moker, 60 Helfer bei den Sammlungen und weitere in den anderen Bereichen.

Zur gegenwärtigen Migrationsdebatte gab er folgendes Statement ab: „Mit unserer Arbeit sorgen wir dafür, dass Menschen in ihrer Heimat selbstständig leben können. Wir sorgen durch unsere Arbeit dafür, dass sich weniger Menschen auf die Flucht begeben müssen.“

Rainer Müller rückt ins Vergabegremium nach

Er dankte Andrea König herzlich, die schon jahrelang ehrenamtlich die Buchhaltung der AEW betreut und lobte alle Helfer: „Es ist eine irre Leistung, die uns kaum jemand nachmachen kann“.

Einstimmig als Nachrücker ins Vergabegremium wurde Rainer Müller gewählt, der sich seit über zwei Jahren im Moker und im Altmaterialschuppen einbringt.

In einem Powerpointvortrag berichtete Pit Eppler von seiner kürzlichen Reise nach Uganda und Ruanda, wo er zwei durch die AEW unterstützte Projekte besucht hatte.

Sybille Joos, die die Geschäftsstelle der AEW leitet, wurde für ihr außerordentliches Engagement mit Applaus gelobt. Sie gab den Dank an alle ehrenamtlichen Helfer zurück mit den Worten: „Die Arbeit klappt nur, weil alle gemeinsam arbeiten“.

Mit Kaffee und Kuchen in lockeren Gesprächsrunden klang die Vollversammlung aus.