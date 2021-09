1 Die Gewinner der Hauptpreise (vordere Reihe) freuen sich mit Kinderbote-Maskottchen Paul, Eltern und Vertretern des Schwarzwälder Boten, des GHV und der Stadt über ihre Preise. Foto: Otto

Abschluss: "Rottweil rätselt" ein voller Erfolg / Hauptpreise an die Gewinner übergeben

Rottweil. Was für eine tolle Resonanz: Die Aktion "Rottweil rätselt", die vom Schwarzwälder Bote und Kinderbote gemeinsam mit dem Gewerbe- und Handelsverein (GHV) und der Stadt Rottweil initiiert wurde, hat ein regelrechtes Rätselfieber ausgelöst. 787 Kinder und Jugendliche haben im August in der Innenstadt die Augen aufgehalten und kräftig mitgerätselt. Jetzt wurden die Gewinner prämiert.

Die Freude war bei der Übergabe der Preise groß: Nora Skopek, 14 Jahre alt, konnte den Hauptpreis, vier Europa-Park-Karten, entgegennehmen. Die achtjährige Amelie Mager freute sich ebenso wie die gleichaltrige Lina Pfriender über Rottweiler Taler im Wert von 50 Euro, und Leon Rieble, sechs Jahre alt, nahm strahlend einen Gutschein für eine Kinderstadtführung entgegen. Alle Sieger kommen aus Rottweil. Tatsächlich machte die Stadt mit ihren Ortsteilen mit 305 Teilnehmern auch die größte Gruppe aus. Weitere Teilnehmer aus dem ganzen Landkreis rätselten mit und die, die während eines Urlaubs in Rottweil mitgemacht hatten, kamen aus Fulda, Düsseldorf, Basel oder München.

Gewinnerin Nora hat die Rätsel, die sich in den Schaufenstern versteckt hatten, mit ihrer Schwester gemacht. Die Fragen seien nicht zu einfach gewesen. "Echt eine schöne Idee", meint sie. Sie wird mit ihrer Familie in den Europapark gehen.

Amelie hat die Rätsel ohne die Hilfe von Erwachsenen gelöst. "Das hat viel Spaß gemacht", sagt sie – und würde auf jeden Fall im nächsten Jahr wieder mitmachen.

Lina fand es mit ihrer Familie besonders toll, dass man durch die ganze Stadt laufen und nebenher rätseln konnte. Und Leon hat mit seinem Bruder und der Oma gerätselt. Der kleine Bruder lobt: "Leon hat alle Rätsel ohne fremde Hilfe lösen können."

Insgesamt wurden 79 Preise im Wert von über 1000 Euro verlost. Alle Gewinner werden im Laufe der nächsten Woche per Brief benachrichtigt.

Alle Projektpartner freuen sich sehr über die gelungene Aktion, die als Alternativangebot zum beliebten Rottweiler Spieletag entwickelt wurde. Der Dank der Initiatoren gilt allen Kindern und Familien für deren Teilnahme an der Rätselaktion. Projektleiterin Regina Möhrle vom Schwarzwälder Boten sagt: "Wir freuen uns, dass dieses coronakonfome Konzept so gut funktioniert hat." Man darf nun gespannt sein, was im nächsten Sommer in Rottweil auf die Kinder wartet.