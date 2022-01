3 Die Erstplatzierte: Sandra Tomas aus Feucht bei Nürnberg erhielt 96 Stimmen. Foto: GVO

Der Gewerbeverband Oberzentrum (GVO) prämierte die Teilnehmerinnen eines dreitägigen Events in der Villinger Innenstadt. Preise gab es für die schönsten "Zeitreise"-Kostüme. Per Fotoabstimmung wurden drei Kostümierte ausgezeichnet: Sandra Tomas aus Feucht bei Nürnberg, Sabine Gaus aus Basel und Nicole Schlenker aus Villingen-Schwenningen dürfen sich über Einkaufsgutscheine freuen.















Link kopiert

VS-Villingen - Große Aufmerksamkeit gab es für die "Zeitreise"-Aktion, die der Handel der Villinger Innenstadt in Kooperation mit dem Franziskanermuseum und der Agentur Sissis Erben vom 22. bis 24. Oktober anlässlich des Museumsfests und des begleitenden verkaufsoffenen Sonntags veranstaltete. Zahlreiche Teilnehmer waren dem Aufruf gefolgt, sich in historischem Gewand entweder in Steampunk-Manier oder im Stil der Mode zwischen 1860 und 1900 zum Flanieren in der historischen Kulisse der Villinger Innenstadt einzufinden.

"Wir haben viel positives Echo erhalten"

Ein Hauch von Vergangenheit wehte durch Villingens Gassen. Flanieren, wie es früher einmal war, in der Mode vergangener Zeiten oder in fantasievollen Kostümen, die an viktorianische Kleidung und damaliger Technologie angelehnt war: Diese teils pompösen Roben, teils dem Steampunk zuzuordnenden Kostüme, sorgten vom 22. bis 24. Oktober im Rahmen des Villinger Museumsfests für echte Begeisterung. "Wir haben sehr viel positives Echo erhalten, sogar dem SWR war das einen TV-Beitrag wert", erinnert sich Rainer Böck, im Vorstand des GVO für die Sparte Handel in Villingen. Nicht zuletzt die Teilnehmenden, die auf Initiative der Agentur Sissis Erben aus ganz Deutschland zu diesem Ereignis angereist waren, waren voller Begeisterung für diese Veranstaltung.

Fortsetzung in 2022 geplant

Und auch die nicht gewandeten Besucher der Villinger Innenstadt waren angetan von dieser Aktion, die voraussichtlich in diesem Jahr eine Neuauflage erfahren soll, wie Böck in Aussicht stellt. Lange Röcke, Spitzenblusen, opulente Hüte und Fracks würden dann wieder aus den Schränken und Truhen geholt, Gewänder aus vergangen Zeiten könnten das Straßenbild bestimmen.

Dass sich diese Mühe auch abseits des Applauses der Passanten lohnt, das erlebten nun drei Teilnehmerinnen, deren Fotos die Organisatoren der "Zeitreise" erreichten. Die eingesandten Bilder wurden auf Facebook zur Abstimmung gestellt und die Follower der Seite "Villinger Handel" konnten über ihr Lieblingsgewandung abstimmen. "Es war wirklich ein enges Rennen mit großer Beteiligung", bilanziert Rainer Böck zufrieden.

Knappes Ergebnis

So hatten die Erstplatzierte Sandra Tomas aus Feucht bei Nürnberg mit 96 Stimmen, Sabine Gaus aus Basel (CH) auf Rang zwei mit 94 Stimmen und Nicole Schlenker aus Villingen-Schwenningen (89 Stimmen) gerade mal sieben Punkte Unterschied. Die drei Gewinnerinnen bekommen Einkaufsgutscheine des Werbekreises Villingen im Gesamtwert von 500 Euro – und natürlich auch eine persönliche Einladung, doch in diesem Jahr wieder mit dabei zu sein.

Info: Über den Gewerbeverband

Der Gewerbeverband Oberzentrum (GVO) wurde 2009 gegründet und ist mit rund 400 Mitgliedsunternehmen eines der größten regional aktiven Unternehmernetzwerke in Deutschland. Dahinter stehen eigenen Angaben zufolge mehr als 30 Prozent der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten aus Unternehmen im und um das Oberzentrum Villingen-Schwenningen. Vom kleinen Handwerksbetrieb über Einzelhandel, Bank- und Dienstleistungswesen bis hin zu international operierenden Industrieunternehmen, Forschungseinrichtungen und Hochschulen.

"Der GVO bietet eine Plattform für die direkteste Verbindung von Kompetenz und Business-Kontakten, um gemeinsam das Wirtschaften im Oberzentrum zu optimieren", skizziert sich der Verband selbst. Geführt wird der GVO von Präsident Joachim Müller (Architekturbüro Joachim Müller, Villingen) und dem ihm beigeordneten Vorstand: Stefan Beetz, ISGUS GmbH, Schwenningen (Vorsitzender Sparte Industrie & Handwerk), Rainer Böck, Max Gaiser Kürschnerei, Villingen (Vorsitzender Sparte Handel, Abteilung Villingen)., Markus Blust, Fahrradcenter Singer GmbH & Co. KG, Schwenningen (Vorsitzender Sparte Handel Abteilung Schwenningen), Tanja Broghammer, Broghammer Man and Woman, Villingen, Gunter Welzer, welzer Raumlösungen e.K., Schwenningen, Andreas Kny, Kny + Kny Steuerberater, Schwenningen, Stefan Kleyling, Johann Grießhaber GmbH & Co. KG, Villingen, Bernd Schaible, L. Schaible GmbH & Co. KG, Schwenningen und Joachim Spitz, Spitzdruck GmbH, Schwenningen. Geschäftsführer ist Carsten Dörr, Mitarbeiterin der Geschäftsstelle Stefanie Federsel.