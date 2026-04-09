Aktion des Verkehrsclubs: Gehwege zugeparkt – das unternimmt die Stadt Rottweil dagegen

Das Parken auf Gehwegen ist nicht nur ein Ärgernis für Fußgänger, es ist auch verboten. Trotzdem gibt es auch in Rottweil immer wieder Fälle, die jetzt erfasst wurden.
Sie können, insbesondere für Fußgänger mit Kinderwagen oder Rollator, schnell zum Hindernis werden: Fahrzeuge, die auf dem Gehweg parken. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) hat sich im Rahmen seiner Aktion „Freie Gehwege“ Gefahrenstellen in ganz Deutschland melden lassen. Mehr als 3300 sind zusammengekommen, davon mehrere in Rottweil. Wie bewertet die Stadt die Ergebnisse? Wir fragen nach.