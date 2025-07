Die Schwimmabteilung des TV Hausach ist zufrieden mit dem ersten Seesternchen-Tag: In den zwei Stunden am Samstag wurden immerhin zwölf Seesternchen abgenommen, einer schaffte das Deutsche Schwimmabzeichen in Bronze und zwei Mädels packten sogar Silber.

„Das ist eher selten, bei den meisten lässt der Ehrgeiz nach Bronze rapide nach“, sagte Nadine Hermann, die die Aktion am Samstag gemeinsam mit Petra Vogt durchführte. Ziel dieser Seesternchen-Tage ist, das an baden-württembergischen Grundschulen favorisierte Niveaustufenkonzept in die Vereinslandschaft zu tragen.

Seit Ende 2019 ergänzt dieses Konzept die Schwimmausbildung hin zum sicheren Schwimmer um vier Stufen, die farblich gekennzeichnet sind. Sowohl die Niveaustufe „Sicheres Schwimmen“ als auch das Deutsche Schwimmabzeichen in Bronze gelten als Nachweis für das „Sicher-Schwimmen- Können“. Um kein Neben- sondern ein Miteinander der beiden Wege zu erreichen, können die Vereine neben den klassischen Schwimmprüfungen auch die in der Schule geforderten Niveaustufen abnehmen. Dies erfolgt über einen speziell dafür erstellten Schwimmpass. Zwölf Kinder haben sich am Samstag ihre Seesternchen in verschiedenen Farben verdient. Ein Seepferdchen wurde außerdem abgelegt und ein Junge strahlte über seinen Schwimmpass in Bronze. Er wollte eigentlich ein Seesternchen, schaffte aber wesentlich mehr. Lara Krämer aus Hausach und Mila Klingmann aus Gutach haben alle Bedingungen für den Deutschen Schwimmpass in Silber erfüllt, „den wollten wir schon immer mal haben“, strahlten die beiden. Kopfsprung, in 20 Minuten schwimmen in verschiedenen Schwimmarten mindestens 400 Meter zurücklegen, zweimal einen Gegenstand aus zwei Metern Tiefe heraufholen, zehn Meter Streckentauchen, ein Sprung aus drei Metern Höhe sowie die Kenntnis von Baderegeln und Verhalten zur Selbstrettung gehörten dazu. „Das Schwierigste war, sich die ganze Theorie zu merken“, sagten die beiden Mädels, mit der Praxis im Wasser hatten sie keinerlei Probleme. Und nun sind sie sicher: „Gold wollen wir auch noch holen.“ Vielleicht ja im nächsten Jahr, „die Sternchentage wird es sicher auch im Sommer 2026 wieder geben“, sind sich Nadine Hermann und Petra Vogt vom TV sicher.

Das sind die Schwimmabzeichen

Es gibt folgende Schwimmabzeichen: Frühschwimmer „Seepferdchen“ (unter 18 Jahren), Schwimmzeugnis für Erwachsene (ab 18 Jahren), Deutscher Schwimmpass, Schwimmabzeichen in Bronze, in Silber sowie in Gold. Außerdem hat der Deutsche Schwimmverband (DSV) weitere Qualifikationen und Abzeichen entwickelt: den „Seeräuber“ und das Vielseitigkeitsabzeichen „Seehund Trixi“. Außerdem können Sportler die Leistungsschwimmabzeichen erwerben; Rettungsschwimmer die Rettungsschwimmabzeichen.