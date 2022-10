14 Immer ein Stimmungsgarant: das Saxofon-Ensemble des Städtischen Orchesters Albstadt Foto: Schweizer

Endlich "Feier-Abend" in der Ebinger Innenstadt: Später als 2021, dafür aber mit mehr Teilnehmern und Aktionen, hat der "Goldene Oktober" der "Städtle-Initiative" begonnen – und die Atmosphäre war märchenhaft.















Albstadt-Ebingen - Premiere für die Goldtaler-Aktion: In allen 28 teilnehmenden Geschäften gab es sie am Freitagabend beim Einkauf, und wer sie sammelt, kann sie im Oktobers in den 28 Läden und Lokalen, die Bonus-Angebote bereithalten, wieder einlösen. Wie im Märchen der Sterntaler mussten die Kunden einfach nur zugreifen.

Nach dem gelungenen Auftakt vor zwei Jahren hat am Freitag mit dem "Feier-Abend" der dritte und bisher umfangreichste "Goldene Oktober" begonnen: Bis zum 31. Oktober warten zahlreiche Aktionen in der Ebinger Innenstadt.

Neue Partner und ganz überall Musik

Der Idee der "Städtle-Initiative", in der sich neun Albstädter Geschäftsfrauen am Stammtisch in der Vinothek "ÇaVa" zusammengeschlossen haben, haben sich inzwischen weitere Partner angeschlossen. Hinzu kommen die Musikgruppen, die zwischen 17 und 22 Uhr abwechselnd an mehreren Plätzen in der City auftraten und dort für gute Stimmung und Partylaune sorgten. Mit dabei waren diesmal acht junge Bläser des Musikvereins Onstmettingen, das Saxofon-Ensemble des Städtischen Orchesters Albstadt, die akustischen Rockjuwelen "Rita and the Jetlags", das Gitarrenduo "Jannik Bitzer & Jan Reiser" sowie Jörg Bach, der mit dem Cajon-Ensemble seiner Schlagzeugschule für Begeisterung sorgte.

Heiße Luft macht einfach Spaß

Ebenfalls mit dabei, vor allem Anziehungspunkt der jüngsten Besucher, war bei Ballonkünstler Jürgen Fröschlin. Wie auf die Kinder überhaupt Spaß und Action in der erstmals aufgebauten Kids-Arena von "Tagtraum-Events" am Bürgerturm wartete, zu der auch eine Hüpfburg gehörte. Beliebtes Fotomotiv für Eltern war das Albstadt-Maskottchen Kami, das die Kinder um sich scharrte.

Dem Organisationsteam war wichtig, eine Wohlfühlatmosphäre in der Innenstadt zu schaffen. Die äußeren Bedingungen bei Temperaturen um zwölf Grad hätten nicht besser sein können und waren ideale Voraussetzung für einen Besuch.

Mehr Besucher als im vorigen Jahr

Von einer schönen und tollen Atmosphäre und Musik schwärmte am Samstagvormittag Daniela Steinhart-Schwab, Sprecherin der "Städtle-Initiative". "Die Leute, die da waren, waren begeistert", kommentierte sie, räumte aber auch ein: "Es wäre schön, wenn noch mehr los wäre." Gefühlt seien es allerdings mehr Besucher gewesen als 2021, "und wir hoffen, dass nächstes Jahr ganz Albstadt kommt". Was ihr Geschäft betreffe, sei man sehr zufrieden, sagte Elisabeth Bartolec vom Fotostudio Lengerer. Die Aktion, sich mit Weihnachtsmotiven für das Fest fotografieren zu lassen, sei gut angekommen.

Corona und die Weltlage haben das Einkaufsverhalten verändert

"Die Leute, die da waren, haben einen tollen Abend erlebt", bestätigte auch Anette Ganter von "Logo! Das Kreativbüro" und "AlbstadtLiebe". Stammkunden schätzten die Idee der Veranstaltung, und das Konzept der "Städtle-Initiative" sei gut. Sie wiederum hat festgestellt, dass sich die Grundstimmung und somit das Einkaufsverhalten verändert hätten durch Corona, die Weltlage und die wirtschaftliche Situation. Was ihr Geschäft am Ende der Unteren Vorstadt betreffe, so bestünden durch viele Leerstände große Lücken zur Marktstraße, dem Schwerpunkt des "Goldenen Oktober". "Unser Dank gilt auch dem HGV Ebingen und der städtischen Wirtschaftsförderung für die Unterstützung", betonte Anette Ganter.