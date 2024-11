Aktion der Pro-Kids-Stiftung VS: 300 Kinderträume warten am Wunschbaum auf Erfüllung

Der geschmückte Christbaum in der Schalterhalle der Volksbank eG Schwarzwald-Donau-Neckar ist mehr als nur ein schicker Hingucker – er fungiert auch als Wunschbaum. Denn an ihm hängen die Wünsche von bedürftigen Kindern, denen die Pro-Kids-Stiftung mit ihren zahlreichen Unterstützern zu Weihnachten eine Freude machen möchte.

Zum Wünscheerfüller zu werden ist dabei denkbar einfach, wie Jürgen Findeklee, Vorsitzender des Vorstands der Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar, und Jürgen Müller, Stiftungsrat der Pro Kids-Stiftung, erklären: „Die Kunden nehmen sich eine Karte, kaufen das gewünschte Geschenk und geben dieses dann wieder ab.“

Wichtig dabei: Die Geschenke sollten tatsächlich wieder dort abgegeben werden, wo der Wunschzettel vom Baum genommen wurde. So sei sichergestellt, dass nichts durcheinander kommt. Zudem muss die auf dem Wunschzettel notierte Nummer am Geschenk angebracht werden, um die Zuordnung zu den Kindern zu sichern. „Mit der Nummer wahren wir auch die Anonymität“, erklärt Müller. Die Geschenke sollten bis zum 16. Dezember wieder zurückgegeben werden.

300 Wünsche zusammengekommen

Rund 300 Wünsche sind auch in diesem Jahr wieder zusammengekommen. Eine konstant hohe Zahl, die laut Müller deutlich mache, dass die bedürftigen Kinder in der Region nicht weniger werden. Erreicht werden die Kinder über verschiedenste Anlaufstellen. So sorgen beispielsweise Betreuer der Caritas dafür, dass Kinder ihre Wünsche bis zu einem Wert von 20 Euro formulieren können, aber auch an der Berthold-, Bicken- und Gartenschule wird Kindern diese Möglichkeit gegeben.

Wenn es um die Erfüllung der Wünsche geht, dann rücken die beiden Volksbanken der Doppelstadt zum Schulterschluss zusammen, denn nicht nur in Schwenningen, sondern auch in Villingen bei der Volksbank eG – Die Gestalterbank steht seit 18 Jahren ein solcher Wunschbaum, der Gönnern die Möglichkeit gibt, zum Wünscheerfüller zu werden. Ein Wunschbaum steht auch beim Fitnessstudio Izumi, bei SBS-Burger sowie bei der Baugenossenschaft.

Volksbank spendet zudem 1500 Euro

Jürgen Müller und der Pro-Kids-Stiftung sind es dabei natürlich besonders wichtig, dass tatsächlich alle Wünsche erfüllt werden, um für viele leuchtende Kinderaugen zu sorgen. „Über die Stiftung ist garantiert, dass alle ihre Geschenke bekommen“, erklärt der Stiftungsrat. Und an dieser Stelle kommt abermals die Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar ins Spiel. Denn für Jürgen Findeklee ist es nicht nur eine Selbstverständlichkeit, die Aktion seit bald zwei Jahrzehnten als Partner zu unterstützen, sondern sich auch großzügig zu zeigen: Für die Erfüllung der Wünsche spendete man deshalb einen Betrag von 1500 Euro.

Wie wichtig diese Aktion ist, zeigt zudem eine Geschichte, von der Müller erfahren hatte. Denn eine junge Frau hatte sich bei ProKids bedankt – die Stiftung hatte es ihr vor einigen Jahren ermöglicht, dass ihr zum ersten Mal ein wirklicher Weihnachtswunsch erfüllt werden konnte. Solche Geschichten sind für alle Beteiligten genug Motivation, die Weihnachtswunsch-Aktion auch dieses Jahr zum Erfolg werden zu lassen.