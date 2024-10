Aktion der Polizei in Rottweil: Deshalb durchsucht die Polizei zwei Häuser in Rottweil

1 Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft hat die Polizei am Donnerstag zwei Objekte in Rottweil durchsucht. Foto: stock.adobe.c/Racle Fotodesign

Im Zuge eines Ermittlungsverfahrens kam es am Donnerstagmorgen zu zwei Durchsuchungen in Rottweil. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Polizei an, aufgrund des Verdachts auf Handel mit Betäubungsmitteln, zwei Objekte in Rottweil unter die Lupe zu nehmen – eines in der Konviktsgasse, ein anderes in der Grundstraße. Dabei setzten die Beamten auch Polizeihunde ein. Im Einsatz war zudem die Feuerwehr, die Fenster und Türen wieder verschloss, die die Beamten der Polizei zuvor gewaltsam geöffnet hatten. Informationen zu möglichen, aufgefundenen Verdächtigen des Verfahrens oder zu Drogenfunden waren auf Nachfrage bei der Staatsanwaltschaft nicht zu erhalten. Man müsse den Einsatz erst auswerten und analysieren. Zum weiteren Stand der laufenden Ermittlungen wolle man sich nicht äußern, lediglich bestätigen, dass es Durchsuchungen gab, da sich dies schon in der Bevölkerung herumgesprochen habe.