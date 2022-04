3 Jugendlichen fehlen Plätze, an denen sie sich ungestört und unbeobachtet treffen können: Um das Problem sichtbar zu machen, haben sich Chrissi Gehring (von links), Gerhard Eppler, Lena Mispelhorn und Studentin Leonie Philipp auf den Balinger Marktplatz versammelt und Infotafeln mit Bildern von leeren oder unzugänglichen Treffpunkten aufgestellt. Foto: Dick

Öffentlicher Raum, in dem Jugendliche sich ungezwungen und unbeobachtet treffen können, schrumpft. Die Bauarbeiten zur Gartenschau verschlimmern die Situation. Streetworker Gerhard Eppler sieht eine "Vertreibung" junger Menschen.















Balingen - Auf dem Balinger Marktplatz hatten Eppler und seine Kollegin Lena Mispelhorn am Freitag Infowände aufgestellt, einen Banner der Mobilen Jugendarbeit positioniert und versucht, Passanten auf die schwierige Situation Jugendlicher aufmerksam zu machen.

"Das war mal unser Platz"

Die folgenreichste Vertreibung aus Sicht von Eppler und Mispelhorn hat am Eyach-Ufer stattgefunden, und zwar auf dem Abschnitt hinter dem Jugendhaus in der Hindenburgstraße. "Das Ufer war unser Platz zum Streetworken", sagt Eppler. "Dort haben sich junge Menschen getroffen, dort haben wir tolle Gespräche geführt." Durch die Baumaßmaßnahmen sei alles gesperrt, und das bis September 2023, also bis zum Ende der Landesgartenschau. "Das sind noch eineinhalb Jahre", sagt Eppler.

Warum können die Jugendlichen nicht ins Café hocken oder ins Jugendhaus gehen? "Fürs Café fehlt den meisten das Geld, und manche wollen auch einfach nicht ins Jugendhaus", weiß Eppler. "Uns geht es hier mit der Aktion darum, zu zeigen dass Jugendliche einen Platz brauchen, der fehlt einfach", fügt Mispelhorn hinzu.

"Man fühlt sich nicht wohl"

Es sei ein allgemeines Problem, dass solche Orte für Kinder und Jugendliche immer mehr verschwänden – da sind sich die beiden einig. Und auch von den Kids, mit denen sie arbeiten, bekommen sie diese Beobachtung bestätigt. Und wenn es Plätze gibt – wie zum Beispiel den Jugendplatz am nördlichen Ende des Balinger Bahnhofsgeländes, auch "Bunker" oder "Gemeinde" genannt – dann würde dort viel von der Polizei kontrolliert. "Bei so häufigen Kontrollen fühlt man sich nicht wohl", sagt Chrissi Gehring, eine Jugendliche, die es wissen muss.

Schlecht für die Entwicklung

Sie ist mit auf dem Marktplatz gekommen, um Gerhard Eppler und Lena Mispelhorn zu unterstützen. Die Folge der Kontrollen, die durch Corona noch häufiger geworden sind, wie alle meinen: Der Jugendplatz bleibt leer. "Viele Jugendliche ziehen sich zurück, bleiben zuhause, isolieren sich", sagt Mispelhorn. "Das ist schlecht für deren Entwicklung."

In dem Zusammenhang spricht Eppler auch den Kunstrasenplatz am Schulzentrum Längenfeld an. "Dort möchte der ein oder andere gern mal kicken dürfen", meint Eppler. Und das seien nicht nur Jugendliche, über deren Lärm sich Anwohner jüngst beschwerten. Sondern auch Familien, die mit ihren Kindern "einfach mal aus dem Hochhaus rauswollen".

Nicht nur Jugendliche klagen über die Sperrungen an der Eyach und in der Innenstadt wegen der Landesgartenschau. Auch Erwachsene wissen derzeit oft nicht mehr, wo sie ungestört ihre Mittagspause verbringen oder einfach nur spazieren gehen können. Empfinden auch Sie, liebe Leser und Leserinnen, das ähnlich? Was stört Sie? Schreiben Sie uns Ihre Meinung gerne an die Adresse redaktionbalingen@schwarzwaelder-bote.de.