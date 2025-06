„Mach’ dein eigenes Müsli“, unter anderem dazu laden die Street Games VS vom 27. bis 29. Juni rund um die Helios Arena in VS-Schwenningen ein.

Doch wie funktioniert das überhaupt? Was dürfen die Besucher erwarten? Und worauf muss man bei der eigenen Müslikreation besonderen Wert legen? Wir sprechen mit Susanne Riegger von der Gesundheitsförderung der Vivida bkk, die den Workshop betreut.

Wie genau läuft der Müsli-Workshop bei den Street Games VS ab?

Die Kinder quetschen mit einer handangetrieben Kornquetsche die Hafer-Körner zu Haferflocken. Wenn sie mögen, dürfen sie die Flocken mit ein paar Rosinen anreichern. Die Produkte werden in ein Tütchen für eine Müslibasis abgefüllt und mitgegeben.

Warum sind gequetschte Körner besser als andere?

Ganze Körner sind sehr schwer verdaulich und die würde auch kaum jemand im Müsli essen. Als Flocken sind sie eine gut verdauliche, ballaststoff-, vitamin- und mineralstoffreiche Basis für ein Müsli.

Worauf dürfen sich die Besucher freuen?

Aus Körnern werden Flocken. Das ist für Kinder vor allem dann sehr faszinierend, wenn sie es selbst machen dürfen. Außerdem gibt es ein Müsli-Rezept.

Woraus besteht das ideale gesunde Müsli?

Vollkorngetreideflocken – sie liefern komplexe Kohlenhydrate, Ballaststoffe, B-Vitamine, sind langanhaltend sättigend. Außerdem gehört frisches oder getrocknetes Obst dazu – Äpfel , Bananen, Beeren, Datteln oder Rosinen beispielsweise. Sparsam umgehen sollte man mit Trockenfrüchten, da sie in der Regel sehr viel Zucker enthalten. Alle diese Zutaten sind reich an Vitaminen und an Antioxidantien. Milch liefert Calcium Vitamin D und hochwertiges Eiweiß – wird auf pflanzliche Alternativen zurückgegriffen, sollten diese möglichst mit Calcium und Vitaminen angereichert sein. Als -Eiweißquelle dienen Nüsse, Saaten und Joghurt. Zum Süßen eignet sich Honig – bitte keinen raffinierten Zucker verwenden und vor allem: Kein gezuckertes vorgefertigtes Müsli kaufen, da diese sehr viel Zucker enthalten und oft auch Farbstoffe. Besser ist es die Zutaten einzeln zusammenzumischen.

Das Event

Street Games VS

Vom 27. bis 29. Juni verwandelt sich die Helios-Arena in Schwenningen in einen Hotspot für Sport, Spiel und Spaß. Die Street-Games VS bieten ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie, mit 3x3 Basketballturnieren, Boxkämpfen, interaktiven Bereichen mit Breakdance und Fußball sowie dem Kids Day mit Kinderolympiade und Hüpfburg. Anmeldung für die 3x3 Turniere ist ab sofort möglich. Infos und Anmeldung unter www.villingen-schwenningen.de/tourismus-freizeit/sport/streetgames-vs . Verpflegung vor Ort durch Partner und Vereine.