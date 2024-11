Im Rahmen der weltweiten Bewegung „One Billion Rising“ sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich um 12.45 Uhr zu einem gemeinsamen Flashmob zu versammeln, um ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu setzen, kündigt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung an.

„One Billion Rising“ sei eine internationale Kampagne, die auf die erschreckende Zahl von einer Milliarde Frauen aufmerksam macht, die weltweit im Laufe ihres Lebens körperliche oder sexuelle Gewalt erfahren. Mit der Tanzaktion demonstrieren Menschen rund um den Globus Solidarität und den Willen zur Veränderung.

„Mit diesem Tanz senden wir nicht nur ein klares Nein zur Gewalt, sondern auch ein kraftvolles Ja zur Solidarität. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer setzen ein Zeichen für eine gerechtere und gewaltfreie Zukunft“, erklärt Hanna Vöhringer, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Villingen-Schwenningen, die gemeinsam mit Lilli Epp, der Gleichstellungsbeauftragten des Landkreises, die Aktion organisiert.

Lilli Epp ergänzt: „Wir tanzen nicht nur, um Aufmerksamkeit auf das Thema Gewalt an Frauen und Mädchen zu lenken, sondern auch, um zu zeigen, dass wir als Gemeinschaft zusammenstehen. Es ist ein Moment, in dem Frauen und Männer ihre Stimme erheben und klar machen: Gewalt hat keinen Platz in unserer Gesellschaft.“

Die Übungstermine

Damit möglichst viele Menschen an der Tanzaktion teilnehmen können, bietet die Tanzschule Gramlich in Villingen kostenlose Übungsstunden an. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Termine sind: Sonntag, 1. Dezember, 16 Uhr, Sonntag, 8. Dezember, 16 Uhr, Montag, 16. Dezember, 14.30 Uhr, Montag, 23. Dezember, 14.30 Uhr und Sonntag, 12. Januar, 16 Uhr. Die Tanzschule befindet sich in der Vockenhauser Straße 4 in Villingen. Wer lieber zu Hause üben möchte, kann die Choreografie auch auf YouTube unter „One Billion Rising Tanz“ finden, teilt die Stadt weiter mit.

Die Stadt Villingen-Schwenningen ermutigt alle Bürgerinnen und Bürger, an diesem Tag ein starkes Zeichen zu setzen: „Gemeinsam tanzen wir für eine Welt ohne Gewalt“, so Hanna Vöhringer. „Unsere Stadt wird Teil einer globalen Bewegung, die sich gegen Unrecht erhebt.“