Aktion an Schule: In Kehl steht Zivilcourage auf dem Stundenplan

1 Amelie Wengert (von links) und Joleen Meißner zeigten den Neuntklässlern der Hebelschule, wie sie im Alltag mutig sein können und anderen helfen können, ohne sich selbst zu gefährden. Foto: Stadt Kehl

Um jungen Menschen zu zeigen, wie sie sich in Notsituationen für Mitmenschen einsetzen können, ohne sich selbst zu gefährden, organisierte die Stadt Kehl eine Workshop-Reihe an den weiterführenden Schulen. Bei den Neuntklässlern kam die Aktion gut an.









Link kopiert



Um Neuntklässler für Themen rund um Zivilcourage zu sensibilisieren, wurde an Kehls weiterführenden Schulen eine Workshop-Reihe zum Thema angeboten. Was ist eigentlich Zivilcourage? Woran erkennt man eine Notsituation? Und wie können sich junge Menschen für Mitmenschen in Not einsetzen, ohne sich selbst in Gefahr zu begeben? Diesen Fragen wurde im Rahmen der Aktion nachgegangen.