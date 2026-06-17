Aktion an Lörracher Schule: Klimatag an der Waldorfschule

An der Freien Waldorfschule Lörrach findet am Freitag, 19. Juni, der dritte „Klimatag“ statt – ein besonderer Projekttag, bei dem sich alles rund um die Themen Klima und Nachhaltigkeit dreht. Schüler aller Jahrgangsstufen von Klasse 1 bis 13 haben die Möglichkeit, in vielfältigen Workshops mehr über die Ursachen und Folgen des Klimawandels zu erfahren und aktiv zum Schutz unserer Natur beizutragen, teilt die Schule mit.

Ziel ist es, die Kinder und Jugendlichen für das Thema Klimaschutz zu begeistern und sie zu ermutigen, sich für eine bessere Umwelt einzusetzen. „Mit dem Klimatag möchten wir unseren Schülern zeigen, dass jede und jeder Einzelne etwas bewegen kann. Klimaschutz beginnt im Alltag und lebt von Wissen, Kreativität und gemeinschaftlichem Handeln“, wird Pressesprecherin Isabella Risorgi zitiert.

Architekt Gerhard Zickenheiner zu Gast

Die Schule freut sich, mit Gerhard Zickenheiner einen Nachhaltigkeitsexperten, Architekten und Politiker für die Eröffnung des Klimatags gewonnen zu haben. Mit seinem Impulsvortrag „Alles wird gut – wenn wir es gut machen!“ möchte er den Schülern Mut machen, die Herausforderungen unserer Zeit mit Zuversicht und Tatkraft anzugehen. Der Klimatag ist ein Projekt der Initiative „Klimaneutrale Schule“ und wird in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Lörrach als Hauptsponsor sowie zahlreichen engagierten Menschen der Schulgemeinschaft und regionalen Kooperationspartnern umgesetzt: Dazu gehören unter anderem die „PV-Balkon-Berater“ vom „Runden Tisch Klima Lörrach“, die IG-Velo Lörrach, das Trinationale Umweltzentrum in Weil am Rhein (TRUZ), der Biolandhof der Familie Baloh aus Lörrach Stetten, die Wertstätte Basel und der Verein Solare Zukunft aus Freiburg. Der Werkhof der Stadt Lörrach stellt erneut einen Klassensatz Müllzangen und –Säcke für eine Müllsammelaktion der 5. Klasse bereit.

Darüber hinaus konnte die Schule erstmals die Künstlerin Adrienne Vilim für ein kreatives Projekt zur „ARTenvielfalt“ gewinnen. Mit dem Workshop „Reparieren statt Wegwerfen“ beteiligt sich auch das Repair-Café Lörrach erstmals am Klimatag. Die PhenoRangers bieten den Schülern zudem eine Exkursion in den Landschaftspark Wiese an und gehen unter anderem der Frage nach, warum Zugvögel heute früher aus ihren Winterquartieren zurückkehren.

Zahlreiche Partner sind mit im Boot

Für die jüngeren Schüler:innen der Klassen 1-5 finden die Workshops im Klassenverband statt. Ab der 6. Klasse können die Jugendlichen aus einer Vielzahl von Projekten und Exkursionen wählen, die ihren Interessen entsprechen.

Zum Abschluss des Klimatags sind alle Beteiligten zu einem gemeinsamen Mittagessen eingeladen. Zubereitet wird dieses im Rahmen eines klimafreundlichen Kochworkshops vom Mensateam und einer Gruppe von Schüler:innen der Oberstufe.

Weitere Informationen zum Programm und den Aktivitäten gibt es auf der Schulwebseite: www.fwsloe.de.