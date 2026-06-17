Aktion an Lörracher Schule: Klimatag an der Waldorfschule

Schüler aller Jahrgangsstufen beschäftigen sich am Freitag mit den Themen Klima und Nachhaltigkeit.
An der Freien Waldorfschule Lörrach findet am Freitag, 19. Juni, der dritte „Klimatag“ statt – ein besonderer Projekttag, bei dem sich alles rund um die Themen Klima und Nachhaltigkeit dreht. Schüler aller Jahrgangsstufen von Klasse 1 bis 13 haben die Möglichkeit, in vielfältigen Workshops mehr über die Ursachen und Folgen des Klimawandels zu erfahren und aktiv zum Schutz unserer Natur beizutragen, teilt die Schule mit.