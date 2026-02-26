Aktion am Scheffelgymnasium: Lahrer Schüler haben viele Fragen zur Landtagswahl

Sozialarbeiter sind derzeit in der Stadt und an Schulen unterwegs, um Jugendliche über die anstehende Landtagswahl zu informieren – am Mittwochmorgen besuchten sie das „Scheffel“.
Lebhafte Schüler, interaktive Stationen und ein Glücksrad – es ist ein besonderer Tag am Scheffelgymnasium. Das mobile Wahlwohnzimmer der Stadt hat seine Stände in der Aula aufgebaut. Es ist das erste Mal, dass die Sozialarbeiter das Angebot zur Landtagswahl organisieren. Zielgruppe sind Erstwähler, aber auch jüngere oder ältere Schüler können sich über Parteien und Kandidaten informieren. Bei der anstehenden Landtagswahl dürfen erstmals Menschen ab 16 Jahren wählen.