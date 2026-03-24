Aktion am Kornbühl: Ohne wäre das Schutzgebiet verloren

Ortsvorsteher Marcel Heimann bringt es auf den Punkt: „Wenn man bisher zum Kornbühlpflegetag aufrief, reichten die Helfer selten aus. Und wenn man zum Umweltaktionstag einlud, dann fing man meist viele kleine Projekte an und musste manches liegen lassen, weil Manpower und Zeit halt doch nicht ausreichten.“ Was nicht fertig wurde, ging dann oft zulasten des Bauhofs oder des Fronmeisters. „Dann doch lieber ein einzelnes, großes Projekt angehen“, so der Ortsvorsteher.​

Im Vorfeld hatte er Gespräche mit verschiedenen Vereinen geführt und appelliert, dass an diesem Tag alle zusammen helfen. Vereinsinterne Arbeiten könnten auch an einem anderen Tag erledigt werden. Der Appell fruchtete. Heimanns Reaktion auf die knapp 60 Helfer am vergangenen Samstag: „Ich find’s gigantisch.“​ Die meisten der Helfer waren am Kornbühl im Einsatz. Auch für die Älteren gibt es dort zu tun. Ein bewährtes Team kümmert sich seit vielen Jahren um die 14 Kreuzwegstationen hinauf zur St.-Anna-Kapelle, die als die am schönsten gelegene Bergkapelle der Schwäbischen Alb gilt. Die Glasscheiben wurden abmontiert und geputzt, abgeplatzte Farbe gekonnt erneuert.​

Pfadfinder sammeln Müll

​Auf der gesamten Gemarkung, die das Dorf umgibt, sammelten derweil rund 20 Pfadfinder achtlos weggeworfenen Müll ein. Rund um das Backhaus und den Kindergarten wurden von weiteren Freiwilligen die Grünanlagen gesäubert und neu bepflanzt.​

Doch zurück zum Kornbühl. Bereits Ende Februar haben dort Forstwirte um Revierförster Andreas Hoh Hecken und Schwarzdorn gemäht und zurückgeschnitten. Das Ergebnis wurde am Samstag mit Rechen zusammengezogen und verbrannt.​

Neben der Pflege des Wahrzeichens sind auch andere Dinge nicht zu unterschätzen. Wenn ein Schaf mit den Hufen in einen Schwarzdorn tritt, droht eine Hufentzündung. „Da ist der Schäfer gar nicht begeistert“, so Hoh. (Schafe lässt man an den Hängen immer wieder weiden, weil sie durch die Futteraufnahme junger Triebe die Pflege und den Erhalt des Landschaftsbildes auf natürliche Weise unterstützen.) Nachdem der erste geplante Umweltaktionstag vor Wochenfrist buchstäblich ins Wasser fiel, war das Wetter dieses Mal ideal.

„Die Arbeit am Kornbühl dient indessen nicht nur der Landschaftspflege, sondern auch der Vereinskasse“, so Hoh. Die Helfer erhalten pro Kopf und Stunde neun Euro ausbezahlt, zur Hälfte von der Stadt, zur anderen vom Regierungspräsidium.​ Dass der geplante Termin verschoben werden musste, führte dazu, dass er zeitgleich mit der unabhängig davon geplanten Kornbühl-Pflegeaktion des Musikvereins Ringingen einherging – was die Schlagkraft der Truppe zur Freude der Verantwortlichen noch erhöhte.​

Nach getaner Arbeit ging es ins Feuerwehrhaus. Außer den Dankesworten von Ortsvorsteher Marcel Heimann gab es dort zum Mittagessen Chili con Carne.