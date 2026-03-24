Aktion am Kornbühl: Ohne wäre das Schutzgebiet verloren

Ortsvorsteher Marcel Heimann freute sich über die Zahl von rund 60 Helfern bei der Aktion am Salmendinger Kornbühl.
Ortsvorsteher Marcel Heimann bringt es auf den Punkt: „Wenn man bisher zum Kornbühlpflegetag aufrief, reichten die Helfer selten aus. Und wenn man zum Umweltaktionstag einlud, dann fing man meist viele kleine Projekte an und musste manches liegen lassen, weil Manpower und Zeit halt doch nicht ausreichten.“ Was nicht fertig wurde, ging dann oft zulasten des Bauhofs oder des Fronmeisters. „Dann doch lieber ein einzelnes, großes Projekt angehen“, so der Ortsvorsteher.