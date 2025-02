40 Taxifahrer in VS werden am Montag, 10. Februar, auf den Tag der Kinderhospizarbeiten aufmerksam machen. Diese und weitere Aktionen sind an diesem Tag geplant.

Am 10. Februar wird der „Tag der Kinderhospizarbeit“ begangen, um auf die Bedürfnisse von schwerst kranken und sterbenden Kindern aufmerksam zu machen und die wertvolle Arbeit der stationären und ambulanten Kinderhospize zu würdigen.

„Dieser besondere Tag soll nicht nur ein Zeichen der Solidarität setzen, sondern auch das öffentliche Bewusstsein für die Herausforderungen und die Unterstützungsmöglichkeiten im Bereich der Kinderhospizarbeit stärken“, heißt es in einer Pressemitteilung.

In Deutschland leben viele Kinder mit lebensverkürzenden Erkrankungen, für deren Familien der Alltag oft von Herausforderungen und Unsicherheiten geprägt ist. Auch Familien im Schwarzwald-Baar-Kreis finden Hilfe durch den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Villingen-Schwenningen. Hier werden Familien durch ehrenamtliche ausgebildete Hospizbegleiter unterstützt.

In die Familien

„Die Ehrenamtlichen gehen in die Familien und helfen da, wo die Hilfe gebraucht wird. Das können oft ganz einfache Dinge sein, wie zum Beispiel mit dem gesunden Geschwisterkind schwimmen gehen oder der Mutter eine freie Stunde zu ermöglichen. Am wichtigsten ist aber, dass wir Raum für Gespräche geben“, so Ines Flückiger, Koordinatorin dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienstes in Villingen-Schwenningen.

Im Rahmen des „Tags der Kinderhospizarbeit“ werden deutschlandweit zahlreiche Veranstaltungen, Aktionen und Informationsangebote stattfinden, bei denen Interessierte mehr über die Arbeit der Kinderhospize erfahren und sich mit den Betroffenen solidarisch zeigen können. So auch in Villingen-Schwenningen, 40 Taxifahrer haben sich bereit erklärt, an diesem Tag ein grünes Band, das für die Aktion steht, an ihren Taxis zu befestigen und damit auf diesen Tag aufmerksam zu machen.

Mithelfen möglich

Der Tag werde auch genutzt, um Spenden für die Arbeit der Kinderhospizarbeit zu sammeln und damit die Finanzierung der wichtigen Unterstützungsangebote sicherzustellen, heißt es weiter. „Wir möchten mit der grünen Farbe ein Signal setzen, damit diese wichtige Arbeit Beachtung findet“, so Ines Flückiger.

Wer Interesse hat, an diesem Tag mitzuwirken, kann für zwei Euro ein grünes Band kaufen, um dieses an einem sichtbaren Ort anzubringen. Die Bänder können bestellt werden beim Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst, Ines Flückiger, E-Mail flueckiger@pflege-vs.de, Telefon 07720/99 58 97 95.