Aktienvorschau: Trump-Chaos 2.0 ist Gift für die Wirtschaft

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Der höchste US-Gericht stoppt Trumps Zölle, der gleich neue ankündigt. Dem ersten Jubel an den Aktienmärkten dürfte nun Ernüchterung folgen.
Am Freitagnachmittag gegen 16 Uhr deutscher Zeit ging an den Börsen die Post ab: Trumps Debakel vor dem Supreme Court sorgte postwendend für heftige Ausschläge der wichtigen Indizes erst nach oben, dann nach unten und letztlich deutlich ins Plus. Dass das Oberste US-Gericht viele Zölle des US-Präsidenten einkassiert hatte, wurde in gute Aussichten für die Aktienmärkte übersetzt. Motto: Ohne derlei Handelsbarrieren laufen die globalen Geschäfte viel besser.