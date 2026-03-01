Aktienvorschau: Krieg in Nahost versetzt Börsen in Alarmmodus

Vorschau auf die kommende Börsenwoche: Die Eskalation im Iran und der Nahost-Region könnte den Welthandel vorerst bremsen. Die Nervosität an den Aktienmärkten ist groß.
Den Aktienanlegern bleibt gerade kaum etwas erspart: Vor gut einer Woche der Zoll-Irrsinn in den USA, Mitte der Woche die KI-Euphorie-Bremse mit dem Nvidia-Kursverfall trotz überraschenden Rekordumsatzes – und an diesem Wochenende der israelisch-amerikanische Angriff auf den Iran. Das ist der Stoff, der in der Vergangenheit Börsencrashs provoziert hätte. Diesmal müssen die Auswirkungen abgewartet werden. Die Aktienmärkte reagieren nicht mehr so panisch auf geopolitische Verwerfungen wie vor Jahren – auch ein Trump-Effekt, wenn man so will.