Aktienhandel und mehr: Deutsche Börse mit Rekordergebnis

Dividende steigt, Milliarden-Übernahme geplant: Warum die Deutsche Börse trotz Zinsflaute und schwankender Märkte ein Rekordjahr feiert.
Frankfurt/Main - Die Deutsche Börse hat 2025 dank Übernahmen und guter Geschäfte rund um Finanzmarktprodukte so viel umgesetzt und verdient wie noch nie. Aktionäre sollen eine höhere Dividende erhalten. Die Prognose für das neue Jahr bekräftigte der Konzern und erwartet weiter organisches Wachstum. "Durch starkes strukturelles Wachstum haben wir den Gegenwind aus Zinsumfeld, geringer Volatilität und Währungseffekten mehr als ausgeglichen", sagte Konzernchef Stephan Leithner zu den Zahlen.