1 Die Gründer des Kulturnetzwerks sind guter Dinge. Foto: Roland Stöß

Elf Kulturschaffende und -interessierte haben am Samstag eine Interessengemeinschaft gegründet. Diese kann nun unter anderem als kulturpolitische Interessenvertretung gegenüber der Stadt und dem Gemeinderat auftreten und handeln.









Wie steht’s um die Kultur in Calw? Eine Frage, die seit Jahren die Gemüter all derer erregt, die Kultur als wichtige Ressource für das Miteinander in einer Gesellschaft anerkennen.