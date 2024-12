„Aktenzeichen XY... ungelöst“ zu Sindelfinger Mordfall: Kripo erhält nur wenige Hinweise

1 Moderator Rudi Cerne wies auf die europaweite Fahndung des Tatverdächtigen aus Sindelfingen hin. Foto: ZDF und Nadine Rupp

Die Böblinger Kriminalpolizei hatte sich von der Vorstellung eines Sindelfinger Mordfalls aus dem Jahr 1991 in der Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ neue Impulse für die Ermittlungen erhofft. Das Hinweisaufkommen ist bisher allerdings gering.









Vor 33 Jahren wurde nahe der Autobahn 81 im Wald zwischen Sindelfingen und Stuttgart-Vaihingen der 35-jährige Siegfried B. ermordet. Als tatverdächtig gilt der heute 67 Jahre alte Alexander Elberg, der sich seit der Tatnacht auf der Flucht befindet. In der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ wurde der Mordfall am Mittwochabend nach all den Jahren thematisiert.