«Aktenzeichen XY... Ungelöst»: Fabian starb am Tag seines Verschwindens

Der Fall des vor rund vier Wochen getöteten achtjährigen Fabian hat große Bestürzung ausgelöst. Die Ermittler nennen nun weitere Details und nutzen auch das Fernsehen, um mögliche Zeugen zu finden.
Güstrow - Als Hunderte Einsatzkräfte tagelang mit allen Mitteln nach dem vermissten Fabian aus Güstrow gesucht haben, ist der Grundschüler bereits tot gewesen. Der Achtjährige sei nach bisherigen Erkenntnissen bereits am Tag seines Verschwindens am 10. Oktober getötet und anschließend an dem späteren Auffindeort abgelegt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. An diesem Tag, einem Freitag, war Fabian krankheitsbedingt und nach Absprache mit der Mutter zu Hause geblieben. Seinen Leichnam fand man erst vier Tage später in Klein Upahl.