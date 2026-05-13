Akrobatik, Clownerie und Zauberei: So schnupperten Kinder in Fischerbach erstmals Zirkusluft

Mit Mut, Teamgeist und viel Applaus verwandelten sich die Kinder der Fritz-Ullmann-Grundschule und des Kindergartens in echte Zirkusartisten.
Ein Zirkus mit echter Manege, in dem man als Artist auftreten kann: Dieser Traum wurde am Freitag für die Kinder der Fritz-Ullmann- Grundschule und die Wackelzahn-Kinder wahr. Das ganze Projekt war eine große Gemeinschaftsleistung, zu der es die Schule, den Kindergarten, den Elternbeirat und einige Sponsoren benötigte. Schon die ganze Woche wurde fleißig mit vier echten Zirkusleuten aus dem Projektzirkus „Bingo“ geprobt.