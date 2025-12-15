Akrobatik begeistert: Circus Paletti macht fünf Mal die Altdorfer Münchgrundhalle voll

Drei Tage, fünf ausverkaufte Vorstellungen: Der Circus Paletti gastierte am Wochenende in Altdorf. Dabei wurden die Akrobaten besonders in Szene gesetzt.
Mit einer stimmungsvollen Premiere hat der Circus Paletti Weihnachtszirkus die Münchgrundhalle in eine Welt voller Magie, Licht und winterlicher Fantasie verwandelt. Fünf Vorstellungen standen am Wochenende auf dem Programm – und alle waren restlos ausverkauft. Bereits zur Premiere erlebten 420 Besucher einen Abend, der noch lange in Erinnerung bleiben dürfte.