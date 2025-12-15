Akrobatik begeistert: Circus Paletti macht fünf Mal die Altdorfer Münchgrundhalle voll

Mit einer stimmungsvollen Premiere hat der Circus Paletti Weihnachtszirkus die Münchgrundhalle in eine Welt voller Magie, Licht und winterlicher Fantasie verwandelt. Fünf Vorstellungen standen am Wochenende auf dem Programm – und alle waren restlos ausverkauft. Bereits zur Premiere erlebten 420 Besucher einen Abend, der noch lange in Erinnerung bleiben dürfte.

Zirkusdirektor Stefan Fehrenbach begrüßte das Publikum persönlich am Eingang und verabschiedete es nach der Vorstellung ebenso herzlich – eine Geste, die den besonderen, familiären Geist des Circus Paletti spürbar machte. Bewusst hatten sich die Artisten für die Münchgrundhalle entschieden: Sie lässt sich vollständig abdunkeln und bot damit die perfekte Bühne für die inszenierte Lichtshow „Lumen Magica“ sowie die eindrucksvolle Schattenwand.

Licht und Dunkelheit verschmolzen zu einer beinahe märchenhaften Atmosphäre. Beim indonesischen Schattentheater entstanden alleine durch gezielte Lichtstrahlen Figuren und Szenen, die Fantasie und Staunen gleichermaßen beflügelten.

Luftakrobatik lässt Besucher staunen

Den Auftakt machte die grazile Akrobatiknummer „White Magic“. In weißem Glitzer gehüllt, eröffneten die Artisten den Abend mit eleganter Leichtigkeit und setzten damit den Ton für eine Show voller Anmut, Kraft und winterlicher Circuspoesie. Auch Luftakrobatik auf höchstem Niveau ließ das Publikum staunen. Sie war kraftvoll, präzise und zugleich von großer Eleganz getragen. Ob beim Reifenzauber mit Hula Hoop, bei der Jonglage mit sechs Bällen oder beim Spiel mit dem Diabolo: die Artisten präsentierten sich durchweg professionell und mit beeindruckender Bühnenpräsenz. Am Boden auf dem Schwebebalken, an der Pole-Stange oder hoch oben: Immer wieder eroberten sie neue Ebenen der Manege. Rasante Action am Springseil wechselte sich ab mit Momenten voller Ruhe und Schönheit am Trapez.

Auch der Nachwuchs überzeugte

Auch der Paletti-Nachwuchs begeisterte als Wichtel auf dem Board das Publikum und brachte zusätzliche weihnachtliche Wärme in das Programm. Für ausgelassene Heiterkeit sorgten die Clowns mit Humor und Komik. Zum großen Finale versammelten sich noch einmal alle Mitwirkenden auf der Bühne und wurden mit tosendem Applaus belohnt. Doch nicht nur in der Manege trugen viele Hände zum Gelingen bei: Im Hintergrund sorgten zahlreiche Mitglieder der Paletti-Familie als Requisiteure, in der Verpflegung, bei der Licht- und Tontechnik sowie in der Maske für einen reibungslosen Ablauf und machten den Weihnachtszirkus zu einem rundum gelungenen Gemeinschaftswerk.