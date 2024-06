Größer, internationaler, moderner – Zirkussprecher Thorsten Brandstätter verspricht den Gästen des diesjährigen „Offenburger Weihnachtscircus“ ein Spektakel. „Größe ist in diesem Bereich vor allem Qualität. Mehr Zuschauer garantieren das Engagement international herausragender Künstlerinnen und Künstler“, erklärt Brandstätter.

Doch der Zirkus, der jedes Jahr auf dem Offenburger Messe-Parkplatz gastiert, verändere sich – und das Publikum verändere sich mit. „Vor allem der Anspruch an die artistische Ästhetik, an neue Disziplinen und an das technische Grounding haben sich enorm verändert“, so Brandstätter. „Daran haben wir in den vergangenen Jahren hart gearbeitet, und die neue Show 2024/2025 wird noch einmal deutlich in die Richtung des neuen und experimentierfreudigen modernen Circus gehen.“ Der Fokus liegt auf einem internationalen, großen und niveauhomogenen Ensemble. „Sehr interessant ist für uns China und neuerdings auch Südamerika“, meint Brandstätter. Erstmals präsentiert der „Offenburger Weihnachtscircus“ die 16-köpfige „Dezhou Acrobatic Troupe“ aus der chinesischen Provinz Shandong. Aber auch neue und junge Künstler aus Argentinien und Chile sind in diesem Jahr dabei.

Lesen Sie auch

Der „Weihnachtscircus“ wird von Jahr zu Jahr größer und die Welt, so scheint es zumindest für Thorsten Brandstätter, irgendwie immer kleiner. Er spricht von China, Argentinien und Chile, als wären es Nachbarorte von Offenburg, und ganz nebenbei erwähnt er, dass die beiden Regisseure, die seit drei Jahren die Show inhaltlich konzipieren, aus Kalifornien eingeflogen werden.

Im vergangenen Jahr waren alle Shows ausverkauft

„Die großen internationalen Festivals, allen voran das größte Circusfestival der Welt in Monte Carlo, zählen mittlerweile zu unseren festen Partnern. Dort wird gesehen, welche Nummern bei uns auftreten, und dann reisen viele Artistinnen und Artisten von Offenburg aus direkt zu dem Festival“, erklärt Thorsten Brandstätter.

„Alle Shows im vergangenen Jahr waren ausverkauft, teilweise bereits Tage im Voraus“, so der Zirkussprecher. Um noch ein wenig mehr Kapazität zu schaffen, wird es in diesem Jahr erstmals eine Show am Nachmittag des Heiligabends um 14 Uhr geben. Nach dem Motto „Wir warten aufs Christkind“ gebe es somit erstmalig die Möglichkeit, sich am Heiligen Abend durch einen Zirkusbesuch auf die Bescherung einzustimmen.

Doch jetzt geht es erst einmal um die Vorbereitungen für die 27. Auflage des „Offenburger Weihnachtscircus“. Mehr als 40 Artistinnen und Artisten sollen zu Weihnachten die Augen der Besucher zum Leuchten bringen. In diesem Jahr gibt es veranstaltungsbegleitend eine Gastronomie im beheizten Foyer-Zelt des Weihnachtszirkus.

Nur Neujahr ist spielfrei

Premiere ist am 19. Dezember mit einer Familienvorstellung um 15.30 und einer Gala um 20 Uhr. Weitere Vorstellungen bis zum 6. Januar sind täglich um 15.30 Uhr und 20 Uhr. Heiligabend gibt es nur eine Vorstellung um 14 Uhr. Am Neujahrstag ist spielfrei. Am 6. Januar gibt es Vorstellungen um 11 und 15.30 Uhr. Die Eintrittspreise liegen zwischen 28 und 52 Euro. Tickets gibt’s in der Geschäftsstelle der Lahrer Zeitung.