5 Rauch in einem Container mit gepresster Pappe sorgt für einen Einsatz der Feuerwehr am Gebäude eines Discounters in der Schramberger Talstadt. Foto: Wegner

Durch ein schnelles Handeln und rechtzeitiges Eingreifen der Feuerwehr ist aus einem Kleinstbrand in einem Kartonagencontainer in einem Discounter in Schramberg kein Schaden entstanden. Ursache war ein gequetschter Akku.















Link kopiert

Schramberg - Nachdem Mitarbeiter eines Discounters am Freitag gegen 11 Uhr in der Schramberger Talstadt Rauch aus ihrem Kartonagen-Container hatten sie nach Rücksprache mit der Zentrale die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte den Container von der Karton-Presse weg und suchte nach der Ursache.

Absetzkipper angefordert

Brennende Kartonagen in einem Container gibt es immer wieder – oft ist eine Zigarette, die entsorgt oder hineingeworfen wird, die Ursache. In diesem Fall handelte sich es aber um einen komplett geschlossenen Container, der über eine Kartonpresse befüllt wird. Um diesen überhaupt öffnen zu können, musste die Feuerwehr unter Einsatzleitung von Stadtbrandmeister Claus Dierberger zunächst den Absetzkipper der Landkreis-Feuerwehrwerkstatt von Sulgen anfordern. Denn zunächst musste der schwere Container erst einmal von der Presse weggezogen werden. Da kein Feuer zu sehen und auch keine Gefahr im Verzug war, war für die Anfahrt des Feuerwehr-Sonderfahrzeugs auch keine Eile geboten.

In die Presse geraten

Nach dem Öffnen des Containers wühlten sich die Wehrangehörigen in den gepressten Kartonagen zum Herd des Kleinstfeuers durch: Und wurden fündig. Wahrscheinlich hatte ein Mitarbeiter des Markts sein Preisauszeichnungsgerät in einem der Kartons vergessen – oder es war irgendwie auf andere Weise hineingeraten und so in die Presse geraten. Dabei waren auch die beiden Akkus des Geräts gequetscht und beschädigt worden – und hatten den Brand ausgelöst.